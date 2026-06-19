Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBudgetchevron_rightKerala Budgetchevron_rightബജറ്റ്: ആരോഗ്യമേഖലയിൽ...
    Kerala Budget
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 10:24 AM IST

    ബജറ്റ്: ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബജറ്റ്: ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: സാധാരണക്കാർക്കും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ബജറ്റിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ചെലവുകൾക്കായി 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

    കേരള ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസ് സിറ്റിയാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിലെ മറ്റൊരു പദ്ധതി. സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ, ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി 100 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുക.

    വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 10 കോടി രൂപയും വയോജന പരിപാലനത്തിനായി ‘കെയർ ഗിവർ’ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആശുപത്രികളിൽ കെയർ ഗീവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കും.

    അർബുദരോഗികൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‍കരിക്കും. കാസർകോട്ടെ എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്നും സർക്കാർ ​പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Insurance SchemeUDF Govt.VD SatheesanKerala Budget 2026
    News Summary - Kerala Budget: Big Announcements for Healthcare
    Similar News
    Next Story
    X