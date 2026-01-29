Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBudgetchevron_rightKerala Budgetchevron_rightപരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ...
    Kerala Budget
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:16 PM IST

    പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജീവന സഹായ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

    text_fields
    bookmark_border
    പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജീവന സഹായ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക്രി​സ്തു​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്ത പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​രു​ടേ​യും മ​റ്റ് ശു​പാ​ര്‍ശി​ത വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടേ​യും ​ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ‘പ​രി​വ​ര്‍ത്തി​ത ക്രൈ​സ്ത​വ ശു​പാ​ര്‍ശി​ത വി​ഭാ​ഗ ഉ​പ​ജീ​വ​ന സ​ഹാ​യ പ​രി​പാ​ടി’ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    സം​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് 10 കോ​ടി രൂ​പ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന​മാ​യി കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന് 10 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ൽ, ഉ​പ​ജീ​വ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് 200.94 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ വ​ക​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    മ​റ്റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് 130.78 കോ​ടി. ഇ​തി​ല്‍ പ്രീ-​മെ​ട്രി​ക്, പോ​സ്റ്റ്-​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് 28 കോ​ടി രൂ​പ​യും ‘കെ​ടാ​വി​ള​ക്ക്’ പ്രീ-​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് 15 കോ​ടി​യും വി​ദേ​ശ സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് 2.50 കോ​ടി​യും വ​ക​യി​രു​ത്തി.

    • ഒ.​ഇ.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ‘പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ സ​ഹാ​യം’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ട​ങ്ക​ല്‍ 80 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.
    • പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം, തൊ​ഴി​ൽ​ക്ഷ​മ​ത, സം​രം​ഭ​ക​ത്വ വി​ക​സ​നം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 25 കോ​ടി.
    • പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്വ​യം തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി.
    • മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍-​അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് 28 ല​ക്ഷം.
    • സം​സ്ഥാ​ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ലി​മി​റ്റ​ഡി​നു​ള്ള ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന സ​ഹാ​യം 20 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.
    • കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ക​ളി​മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ വി​പ​ണ​ന ക്ഷേ​മ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ള്ള ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന സ​ഹാ​യം ര​ണ്ട്​ കോ​ടി.
    • മു​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന മു​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക്ഷേ​മ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് 39.77 കോ​ടി.

    പൊതുമരാമത്തിന്​ 1182.43 കോടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബ​ജ​റ്റി​ൽ​ 1182.43 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി. ഇ​തി​ല്‍ റോ​ഡു​ക​ളും പാ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​ള​ള വി​ഹി​തം 1091.15 കോ​ടി​യും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള വി​ഹി​തം 91.28 കോ​ടി​യു​മാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന ജി​ല്ല റോ​ഡു​ക​ളെ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 300.50 കോ​ടി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള വി​ഹി​തം 15 കോ​ടി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 23.37 കോ​ടി​യാ​ക്കി. റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ 25 കോ​ടി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു.

    കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​ചെ​ന്ന പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പു​ന​ര്‍നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള​ള വി​ഹി​തം 46.46 കോ​ടി​യാ​ക്കി.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ:

    • പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 25 കോ​ടി.
    • സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​ക​ൾ ഓ​വ​ര്‍ലേ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഡി​സൈ​ന്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും 87 കോ​ടി.
    • ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള റോ​ഡ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 165 കോ​ടി.
    • പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക റോ​ഡു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ 15 കോ​ടി.
    • റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ന്വി​റ്റി പെ​യ്മെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്കാ​യി 58.80 കോ​ടി.
    • കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 100 കോ​ടി.
    • കേ​ര​ള ഹൈ​വേ റി​സ​ര്‍ച്ച് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​നെ മി​ക​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കാ​ൻ 21.50 കോ​ടി.
    • ക​ട്ട​പ്പ​ന മു​ത​ല്‍ തേ​നി​വ​രെ​യു​ള്ള മ​ല​യോ​ര പാ​ത​യി​ലെ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ 10 കോ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KN BalagopalLatest NewsKerala Budget 2026
    News Summary - Kerala Budget Announcements
    Similar News
    Next Story
    X