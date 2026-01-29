Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala Budget
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:26 PM IST

    വഞ്ചിച്ചു, ബജറ്റ് നന്ദികേടിന്റെ മകുടോദാഹരണമെന്ന് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ

    വഞ്ചിച്ചു, ബജറ്റ് നന്ദികേടിന്റെ മകുടോദാഹരണമെന്ന് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​ത് വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന​യും നീ​തി​കേ​ടു​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​ര​ള ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൊ​ള​ജ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജി.​എം.​സി.​ടി.​എ).

    മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൊ​ള​ജ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. 2016 മു​ത​ലു​ള്ള ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പും ലം​ഘി​ച്ചു.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക​ല്ലെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​വാം ന​ന്ദി​കേ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്നും കെ.​ജി.​എം.​സി.​ടി.​എ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആരോഗ്യ മേഖലക്ക്​ 2500 കോടി

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ബ​ജ​റ്റ്. 2500.31 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. മെ​ഡി. കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ക്കാ​യി 259.93 കോ​ടി രൂ​പ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു

    • റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം പ​ണ​ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ 15 കോ​ടി.
    • വ​യോ​ധി​ക​ര്‍ക്കി​ട​യി​​ലെ ന്യൂ​മോ​കോ​ക്ക​ല്‍ വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ന്​ 50 കോ​ടി
    • താ​ലൂ​ക്ക് ത​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 14.20 കോ​ടി.
    • മ​ല​ബാ​ര്‍ കാ​ന്‍സ​ര്‍ സെ​ന്റ​റി​ന് 50 കോ​ടി.
    • കൊ​ച്ചി​ന്‍ കാ​ന്‍സ​ര്‍ സെ​ന്റ​റി​ന് 30 കോ​ടി.
    • ആ​ര്‍.​സി.​സി​ക്ക് 90 കോ​ടി.
    • മെ​ഡി. കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യു​ള്ള കാ​ന്‍സ​ര്‍ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ 30 കോ​ടി.
    • ജി​ല്ലാ, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്ക് മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി.
    • പെ​യി​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ 6.50 കോ​ടി.
    • കാ​രു​ണ്യ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ (കാ​സ്പ്) 900 കോ​ടി.
    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി. കോ​ള​ജി​ല്‍ സ​ര്‍ജി​ക്ക​ല്‍ റോ​ബോ​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 12 കോ​ടി.
    • ആ​ര്‍ദ്രം മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം സു​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 70.92 കോ​ടി.
    • മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് 22 കോ​ടി.
    • ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന വ​കു​പ്പി​ന് 3.10 കോ​ടി.
    • മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും 10 കോ​ടി.
    • ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ന് കീ​ഴി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ കാ​ത് ലാ​ബും ഐ.​സി.​യു​വും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​ഴു​കോ​ടി.
    • ഗോ​ത്ര-​തീ​ര​ദേ​ശ-​ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ക​ര്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 13 കോ​ടി.
    • ഡി.​എം.​ഇ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മെ​ഡി. കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് 259.93 കോ​ടി.
    • ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ന്നി, വ​യ​നാ​ട്, കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തി​യ മെ​ഡി. കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ക്ക്​ 57.09 കോ​ടി.
    • ആ​യു​ഷ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും വി​ക​സ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 2.50 കോ​ടി.
    • ഇ​ടു​ക്കി ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ കോ​ള​ജി​ന് 1.50 കോ​ടി.
    • വേ​ദ​ന-​സാ​ന്ത്വ​ന-​വ​യോ​ജ​ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച്​ കോ​ടി.
    • പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണം 12 കോ​ടി.
    • സാം​ക്ര​മി​കേ​ത​ര രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധം 13 കോ​ടി.
    • * സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം: ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി.
    • 108 ആം​ബു​ല​ന്‍സി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ ക​നി​വ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 38 കോ​ടി.
    • പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം: ആ​റ് കോ​ടി.
    • ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ മെ​നോ​പോ​സ് ക്ലി​നി​ക്ക്​: മൂ​ന്നു കോ​ടി
    • നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് മി​ഷ​ൻ 465.20 കോ​ടി.
    • മൃ​ത​സ​ഞ്ജീ​വ​നി പ​ദ്ധ​തി 2.50 കോ​ടി.
    TAGS:Government DoctorsKN BalagopalKeralaKerala Budget 2026
