Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightBasketballchevron_rightലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത...
    Basketball
    Posted On
    date_range 11 March 2026 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 11:49 PM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ദോ​ഹ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടീം ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ദോ​ഹ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടീം ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തി
    cancel

    മും​ബൈ: ദോ​ഹ​യി​ൽ 10 ദി​വ​സം കു​ടു​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടീം ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പി.​ജെ. സ​ണ്ണി​യും പ്ര​ണ​വ് പ്രി​ൻ​സും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ട​ക്കം. ഏ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ബ​നാ​നെ​തി​രെ മാ​ർ​ച്ച് ര​ണ്ടി​നു ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന മ​ത്സ​രം യു​ദ്ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. താ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ൽ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ യാ​ത്രാ​നു​മ​തി കി​ട്ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം സൗ​യി​ലെ ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യം പോ​യ​ത്. ഫ്ലൈ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ക്കി. ഒ​രു സം​ഘം ജി​ദ്ദ വ​ഴി മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ദ​മ്മാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഖ്നോ​യി​ലേ​ക്കും പ​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:basketballindian basketball teamSports News
    News Summary - The Indian basketball team is back
    Similar News
    Next Story
    X