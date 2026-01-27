സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ ഇന്ന്

സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ ഇന്ന്text_fields
പാലാ: പാലായിലെ അൽഫോൻസ കോളേജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 50-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ കോട്ടയത്തെയും, വനിത വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴയെയും നേരിടും. ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.30ന് ആരംഭിക്കും. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ ഒരു മണി മുതൽ നടക്കും.
പുരുഷ സെമി ഫൈനലിൽ തൃശൂർ കോഴിക്കോടിനെ 90-65 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ആതിഥേയരായ കോട്ടയം ഇടുക്കിയെ 70-53 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
വനിത സെമി ഫൈനലിൽ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂരിനെ 67-39 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തിനെ 41-20ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കോട്ടയം കൊല്ലത്തെ 69-32 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കോഴിക്കോട് 77-70 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കീഴടക്കി. തൃശൂർ എറണാകുളത്തെ 65-28 നും പരാജയപ്പെടുത്തി. അവസാന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇടുക്കി ആലപ്പുഴയെ 61-41ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സെമിയിൽ കയറിയത്.
വനിത വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് എറണാകുളത്തെ 67-23 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ 68-51ന് തൃശൂരിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരത്തെ 68-46നും, ആലപ്പുഴ കോട്ടയത്തെ 66-64നും തോൽപ്പിച്ച് സെമി ഫൈനലിൽ കയറി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register