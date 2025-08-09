Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്റർ-സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം

    ഇന്റർ-സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം
    അ​ഡ്വ. കെ.​ടി. മ​ത്താ​യി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കോ​ട്ട​യം ഗി​രി​ദീ​പം ബ​ഥ​നി സ്കൂ​ളും കൊ​ര​ട്ടി ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ കോ​ൺ​വ​ന്റ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സ്റ്റാ​ഗ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ - ക​രി​ക്ക​മ്പ​ള്ളി അ​ഡ്വ. കെ.​ടി. മ​ത്താ​യി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഓ​ൾ കേ​ര​ള ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്കം. ആ​ല​പ്പു​ഴ വൈ.​എം.​സി.​എ​യി​ലെ പി.​ഒ ഫി​ലി​പ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​സ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ട്ട​യം ഗി​രി​ദീ​പം ബ​ഥ​നി കൊ​ര​ട്ടി ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ കോ​ൺ​വ​ന്റ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​നെ (72-65) പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​തി​വ് സ​മ​യം 53-53ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും 62-62ൽ ​തു​ല്യ​മാ​യി. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ഗി​രി​ദീ​പം മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. ഗി​രി​ദീ​പ​ത്തി​നാ​യി ആ​ൽ​ബി​ൻ 25 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്റ് തേ​രേ​സാ​സ് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ൾ പ​ത്ത​നാ​പു​രം മൗ​ണ്ട് താ​ബോ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്കോ​ർ: 38-24. അ​ഞ്ജ​ലി ജ​സീ​ന​യും ഫെ​മി സാ​ലു​വും 10 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ വൈ.​എം.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൈ​ക്ക​ൽ മ​ത്താ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ.​എം.​സി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കു​രു​വി​ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

