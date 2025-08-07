Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightBasketballchevron_rightഫി​ബ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ...
    Basketball
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:49 PM IST

    ഫി​ബ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം തോ​ൽ​വി

    text_fields
    bookmark_border
    FIBA Asia Cup, India team
    cancel
    camera_alt

    ഫി​ബ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഫി​ബ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത മ​ങ്ങി.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ് സി ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചൈ​ന​യോ​ട് 69-100 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​ജ​യം. ര​ണ്ടാം ജ​യ​ത്തോ​ടെ, ചൈ​ന ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു പ​ടി കൂ​ടി അ​ടു​ത്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ സൗ​ദി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    ചൈ​ന​ക്കാ​യി ഷാ​വോ ജി​യാ​യി​യും മി​ങ്സു​വാ​ൻ ഹു​യും 17 പോ​യ​ന്റ് വീ​തം നേ​ടി. വാ​ങ് ജു​ഞ്ചി​യും ചെ​ങ് ഷു​ഐ​പെ​ങ്ങും 13 പോ​യ​ന്റ് വീ​തം സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ഹു ​ജി​ൻ​ക്യു 11 പോ​യ​ന്റും 10 റീ​ബൗ​ണ്ടു​ക​ളും നേ​ടി. 16 പോ​യ​ന്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ അ​ര​വി​ന്ദ് മു​ത്തു കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ.

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ക്കാം. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നാ​ല് ബെ​ർ​ത്തി​നാ​യി ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ​യും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ പ്ലേ ​ഓ​ഫ് ക​ളി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:basketballIndiaSports NewsFIBA Asia Cup
    News Summary - India suffers second consecutive defeat in FIBA Asia Cup
    Similar News
    Next Story
    X