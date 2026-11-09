ഐക്യൂബിന് വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റുമായി ടി.വി.എസ്: സ്കൂട്ടറിലും ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ!text_fields
കാറുകളുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയിച്ചിരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഇനി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിലേക്കും. ഗൂഗിൾ മാപ്പ്, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സൗകര്യങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ ഐക്യൂബിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് ടി.വി.എസ്. സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഇത്തരം കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധാരണമാകുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്. എന്നാൽ യാത്രയ്ക്കിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കുന്നതും ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിങ്ങിന് തന്നെയാകണം മുൻഗണന എന്ന കാര്യം ഓരോ റൈഡറും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിലാനിൽ നടന്ന EICMA 2026 മോട്ടോർ ഷോയിലാണ് ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ സ്കൂട്ടറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കാനാകും. എന്നാൽ ഇതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണം മാത്രമല്ല, ടി.വി.എസ് നേരത്തെ തന്നെ TVS X എന്ന പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായ ഫാമിലി സ്കൂട്ടറിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ്.
സ്കൂട്ടറിൽ ആദ്യമായാണോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ?
സ്കൂട്ടറിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടിവിഎസ് ആദ്യമായല്ല. 2025-ൽ തന്നെ TVS X-ൽ ഈ സംവിധാനം കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ സംവിധാനമുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായാണ് അന്ന് TVS X-നെ കമ്പനി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഐക്യൂബിലേക്കും ഈ സൗകര്യം എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ടി.വി.എസ്.
ഇനി സ്കൂട്ടറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം?
ഐക്യൂബിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന 7 ഇഞ്ച് ടി.എഫ്.ടി ടച്ച്സ്ക്രീനിലായിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ സംവിധാനം ലഭിക്കുക. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ സ്കൂട്ടറുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്തുണയുള്ള ആപ്പുകൾ ഡാഷ്ബോർഡിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാനാകും.
പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ:
- ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്രാമാർഗം മനസിലാക്കാം.
- സംഗീത ആപ്പുകളിലൂടെ പാട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാം.
- ഇൻകമിങ് കോളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം.
- സന്ദേശങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കാം.
നിലവിലുള്ള ഐക്യൂബ് ഉടമകൾക്കും ലഭിക്കുമോ?
പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നിലവിലുള്ള ഐക്യൂബ് ഉടമകൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ്. 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീനുള്ള പഴയ മോഡലുകളിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ലഭിക്കുമോ?ഇക്കാര്യത്തിൽ ടി.വി.എസ് ഇതുവരെ വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി നിലവിലുള്ള സ്കൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഫീച്ചർ എത്തിക്കുമോ, അതോ പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന മോഡലുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കുമോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയ്ക്ക് പുറമെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമില്ല. കണക്റ്റിവിറ്റി വയർലെസ് ആയിരിക്കുമോ, കേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമോ എന്നതും കാത്തിരുന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
ഐക്യൂബിന് ഈ മാറ്റം എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും?
ദിവസവും ഓഫിസിലേക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നാവിഗേഷൻ സൗകര്യം ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ ഹോൾഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ച് മാപ്പ് നോക്കേണ്ടിവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിച്ചേക്കും.
എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാത്രയ്ക്കിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാകില്ല. അതിനാൽ കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും റോഡിലെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കണം മുൻഗണന.
ഐക്യൂബ് ഇതിനകം 10 ലക്ഷം യൂനിറ്റ് വിൽപ്പനയെന്ന നേട്ടം പിന്നിട്ട മോഡലാണ്. ഈ ജനപ്രിയ സ്കൂട്ടറിലേക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹന വിപണിയിലെ മത്സരത്തിലും ടി.വി.എസിന് ഗുണകരമായേക്കും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്ന തീയതിയും നിലവിലുള്ള ഉടമകൾക്കുള്ള അപ്ഡേറ്റ് സാധ്യതയും സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.