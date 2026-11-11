പഴയ മിനിയല്ല, ഇത്തവണ കളി മാറും! 402 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുമായി മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക്ക് വരുന്നു

പഴയ മിനിയല്ല, ഇത്തവണ കളി മാറും! 402 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുമായി മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക്ക് വരുന്നുtext_fields
ചെറിയൊരു കാർ, എന്നാൽ റോഡിലിറങ്ങിയാൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന രൂപം. അതാണ് മിനി കൂപ്പറിന്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രത്യേകത. ഇപ്പോഴിതാ ആ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ശൈലിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രണ്ടാം തലമുറ മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നവംബർ 27-നാണ് പുതിയ മോഡലിന്റെ ഔദ്യോഗിക അവതരണം.
വലിയ ബാറ്ററി, കൂടുതൽ റേഞ്ച്, പുതുമയാർന്ന അകത്തളം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പുതിയ മിനിയുടെ വരവ്. സാധാരണ 'SE' പതിപ്പിനൊപ്പം പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ പോൾ സ്മിത്തുമായി ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക 'പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷനും' ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഏകദേശം 49 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പുതിയ മോഡലിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സ്-ഷോറൂം വില.
പഴയതിനേക്കാൾ വലിയ ബാറ്ററി; റേഞ്ചിലും വൻ മാറ്റം
പുതിയ മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക്കിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം ബാറ്ററിയിലാണ്. മുൻ തലമുറയിലെ 32.6 kWh ബാറ്ററിക്ക് പകരം 54.2 kWh ബാറ്ററി പാക്കാണ് പുതിയ മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒറ്റ ചാർജിൽ ലഭിക്കുന്ന റേഞ്ച് 402 കിലോമീറ്ററായി ഉയർന്നു. ഇത് WLTP പരിശോധനാ മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള കണക്കാണ്.
മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നഗരയാത്രകൾക്ക് പുറമെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാകുന്ന മാറ്റമാണിത്. എന്നാൽ യഥാർഥ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന റേഞ്ച് ഡ്രൈവിങ് രീതി, കാലാവസ്ഥ, റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.
6.7 സെക്കൻഡിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം!
റേഞ്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, വേഗത്തിലും മിനി പിന്നിലല്ല. മുൻവശത്തെ ആക്സിലിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക്ക് മോട്ടോർ 218 bhp കരുത്തും 330 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലെത്താൻ വെറും 6.7 സെക്കൻഡ് മതി. പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 170 കിലോമീറ്ററാണ്.ചാർജിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും മികച്ച വേഗതയാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 95 kW ഡി.സി. ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചാൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കാം. 7.4 kW എ.സി. ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് വേണ്ടിവരും.
തനതുശൈലി; പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ
മിനി കൂപ്പറിന്റെ തനതായ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ഒതുക്കമുള്ള രൂപവും പുതിയ മോഡലിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ആധുനികമായ ഭംഗിക്കായി ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.പുതിയ എൽ.ഇ.ഡി. ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകളുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, പുതുക്കിയ മുൻ ഗ്രിൽ, പുറംതള്ളിനിൽക്കാത്ത ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള എൽ.ഇ.ഡി. ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. 16 മുതൽ 18 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള അലോയ് വീലുകളും ലഭ്യമാകും.
അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ നടുവിലുള്ള 9.45 ഇഞ്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒ.എൽ.ഇ.ഡി. ടച്ച്സ്ക്രീനാണ്. വിനോദ സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊപ്പം വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററായും ഈ സ്ക്രീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡാഷ്ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തുണികൊണ്ടുള്ള ഫിനിഷിങ്ങും ക്യാബിന് വേറിട്ട ഭംഗി നൽകുന്നു.പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിങ്, രണ്ട് മേഖലകളായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ്, ചൂടാക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും പ്രധാന ഫീച്ചറുകളാണ്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, 360 ഡിഗ്രി കാമറ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ (ADAS) തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന പതിപ്പിലെ കൃത്യമായ ഫീച്ചറുകൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷൻ; ഡിസൈനിൽ വേറിട്ടൊരു പരീക്ഷണം
പുതിയ മിനിയുടെ മറ്റൊരു ആകർഷണം പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷനാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഫാഷൻ ഡിസൈനറായ പോൾ സ്മിത്തിന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ ഒരുക്കിയ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് സാധാരണ SE മോഡലിൽ നിന്ന് രൂപത്തിലും അകത്തളത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.ഇൻസ്പയേർഡ് വൈറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്രേ, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് II എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ പതിപ്പ് എത്തുന്നത്. 18 ഇഞ്ച് കറുത്ത അലോയ് വീലുകൾ, പോൾ സ്മിത്തിന്റെ പ്രത്യേക വരകളുള്ള ഡിസൈൻ, നീല നിറത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ഡോർ മാറ്റുകൾ, സ്റ്റിയറിങ് വീലിലെ വർണാഭമായ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ.വേഗത്തിലും പ്രധാന സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലും സാധാരണ SE പതിപ്പിന് സമാനമായിരിക്കും ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ്.
വില 50 ലക്ഷം രൂപയോടടുത്ത്?
ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പുതിയ മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സ്-ഷോറൂം വില. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക വില കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികൾ കുറവുള്ള പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക്ക് ഹാച്ച്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിലാണ് പുതിയ മിനിയുടെ സ്ഥാനം.അതേസമയം സമാന വിലനിലവാരത്തിൽ BMW iX1, Volvo EX30, BYD Sealion 7, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങളും വാങ്ങുന്നവരുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടാകും.പഴയ മിനിയുടെ ആകർഷക രൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാറ്ററിയിലും റേഞ്ചിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് രണ്ടാം തലമുറയുടെ വരവ്. 402 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും 218 bhp കരുത്തുമുള്ള ഈ കുഞ്ഞൻ ഇലക്ട്രിക്ക് കാറിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.