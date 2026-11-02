ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ എത്തി: എ.ഐ മുതൽ അഡാസ് വരെ; വാങ്ങുംമുമ്പ് അറിയേണ്ട 15 കാര്യങ്ങൾ

ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ എത്തി: എ.ഐ മുതൽ അഡാസ് വരെ; വാങ്ങുംമുമ്പ് അറിയേണ്ട 15 കാര്യങ്ങൾtext_fields
കാറിനോട് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, മറുപടി തേടാം. ജനറേറ്റീവ് എ.ഐ. വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, രണ്ട് വലിയ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾ, ലെവൽ 2 പ്രോ എ.ഡി.എ.എസ്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ... ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ഇത്തരം സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലൂടെയാണ്. വെന്യൂവിനും ക്രെറ്റയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഈ എസ്.യു.വിയെക്കുറിച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 15 കാര്യങ്ങൾ.
1. ഏത് സെഗ്മെൻ്റാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ?
വെന്യൂവിനും ക്രെറ്റയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പുതിയ എസ്.യു.വിയാണ് ബയോൺ. കൂടുതൽ സ്ഥലസൗകര്യവും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വാഹനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിലെ ബയോൺ നഗരത്തിന്റെ പേരിൽനിന്നാണ് വാഹനത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.
2. ബയോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
ഇൻബിൽറ്റ് ജനറേറ്റീവ് എ.ഐ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. പെർപ്ലെക്സിറ്റിയുടെ ഇന്റലിജൻസും സൗണ്ട്ഹൗണ്ടിന്റെ വോയ്സ് എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയും ചേർന്നാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻബിൽറ്റ് ജനറേറ്റീവ് എ.ഐ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റുള്ള എസ്.യു.വിയാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ.ഐ കാർ എന്നല്ല, ഹ്യുണ്ടായിയുടെ സ്വന്തം മോഡലുകളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
3. കാറിനോട് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ സംസാരിക്കാനാകുമോ?
അതെ. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഏതാനും വാക്കുകളോ കമാൻഡുകളോ മാത്രം പറയേണ്ട പരമ്പരാഗത വോയ്സ് കൺട്രോളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ജനറേറ്റീവ് എ.ഐ സംവിധാനം. സ്വാഭാവിക ഭാഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും വിവരങ്ങൾ തേടാനും കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാം. സംഭാഷണത്തിന്റെ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കി മറുപടി നൽകുന്നതിനാണ് സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ പരിധികളില്ലാത്ത സംഭാഷണമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ, ഭാഷാ പിന്തുണ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനം.
4. എത്ര ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാം?
ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിവരമനുസരിച്ച് 10 ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷകളും ഉൾപ്പെടെ 12 ഭാഷകൾക്ക് പിന്തുണയുണ്ട്. 500-ലധികം ഇൻബിൽറ്റ് വോയ്സ് കമാൻഡുകളും ലഭ്യമാണ്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിലെ പിന്തുണയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
5. ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
12.3 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് വളഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകളാണ് ഉയർന്ന വേരിയന്റിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും മറ്റൊന്ന് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, നാവിഗേഷൻ സംവിധാനവുമാണ്. എൻവിഡിയയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് കാർ നാവിഗേഷൻ കോക്പിറ്റും ഇതിലുണ്ട്. വയർലെസ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ഓവർ ദി എയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.
6. എത്ര വേരിയന്റുകളുണ്ട്?
HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8, HX10 എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ട്രിമ്മുകളാണുള്ളത്. മാനുവൽ, ഐ.വി.ടി. ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആകെ 11 വേരിയന്റുകളുണ്ട്. എല്ലാ ട്രിമ്മുകളിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ലഭ്യമല്ല. HX5 മുതലുള്ള ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിലാണ് ഐ.വി.ടി ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത്.
7. ഏത് എൻജിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്?
1.5 ലിറ്റർ എം.പി.ഐ നാല് സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ബയോണിലുള്ളത്. 115 പി.എസ് പരമാവധി കരുത്തും 143.8 എൻ.എം ടോർക്കും നൽകും. ക്രെറ്റയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണിത്.
8. മാനുവലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?
ആറു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും ഐ.വി.ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കുമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഐ.വി.ടി എന്നത് ഇന്റലിജന്റ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അഥവാ സി.വി.ടി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനമാണ്. നഗരത്തിലെ തിരക്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഗിയർ മാറ്റേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഐ.വി.ടി പതിപ്പിൽ ഡാഷ് ബൂസ്റ്റ് മോഡും ലഭ്യമാണ്.
9. ഡീസൽ എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?
നിലവിൽ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ മാത്രമാണ് ബയോൺ ലഭിക്കുന്നത്. ഡീസൽ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാരണം ഹ്യുണ്ടായ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കർശനമായ ബി.എസ്.6 ഫേസ് 2, ആർ.ഡി.ഇ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ ഡി.പി.എഫ്, ചില എൻജിനുകളിൽ എസ്.സി.ആർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവയുടെ ചെലവ് വാഹനത്തിന്റെ നിർമാണച്ചെലവിനെയും വിലയെയും വല്ലാതെ ബാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതിക ചെലവുകളാണ് ബയോണിൽ ഡീസൽ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
10. വെന്യൂവിനേക്കാൾ എത്ര വലുതാണ്?
4,245 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും 1,810 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും 2,600 മില്ലിമീറ്റർ വീൽബേസുമാണ് ബയോണിനുള്ളത്. വെന്യൂവിനേക്കാൾ 250 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും 10 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും 80 മില്ലിമീറ്റർ വീൽബേസും കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ പുറംവലിപ്പത്തിൽ ബയോൺ വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം പുലർത്തുന്നു.
11. ക്രെറ്റയേക്കാൾ ഇന്റീരിയർ സ്പേസ് കൂടുതലുണ്ടോ?
ബയോണിന് 1,810 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയുള്ളപ്പോൾ ക്രെറ്റയ്ക്ക് 1,790 മില്ലിമീറ്ററാണ് വീതി. എന്നാൽ വീൽബേസിൽ ക്രെറ്റയ്ക്ക് 10 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ മുൻതൂക്കമുണ്ട്. (ബയോൺ 2,600 മില്ലിമീറ്റർ, ക്രെറ്റ 2,610 മില്ലിമീറ്റർ). പുറംവീതി കൂടുതലാണെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അകത്തളത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. പിൻസീറ്റിലെ ലെഗ്റൂമും ഹെഡ്റൂമും നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുക.കാരണം നിങ്ങളുടെ പൊക്കം, ശരീരഭാരം എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കംഫർട്ടാണോ എന്ന് വാഹനത്തിലിരുന്ന് നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുക.
12. ബൂട്ട് സ്പേസ് 505 ലിറ്ററാണെന്ന കണക്ക് ശരിയാണോ?
ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഹ്യുണ്ടായ് ഔദ്യോഗികമായി 505 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കണക്ക് ടയർ മൊബിലിറ്റി കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രമീകരണത്തിലുള്ളതാണ്. സ്പെയർ വീൽ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ കണക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
സ്പെയർ വീലും അതിനുള്ള ട്രേയും ഉൾപ്പെടുന്ന പതിപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന യഥാർഥ ഉപയോഗപ്രദമായ ലഗേജ് സ്ഥലം 411 ലിറ്ററാണ്. അതിനാൽ ഗൂഗിളിലോ കമ്പനിയുടെ പരസ്യങ്ങളിലോ കാണുന്ന 505 ലിറ്റർ എന്ന കണക്ക് എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. 433 ലിറ്റർ ബൂട്ട് ശേഷിയുള്ള ക്രെറ്റയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെയർ വീൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ബയോണിന്റെ ഉപയോഗപ്രദമായ സ്ഥലം കുറവാണ്.
13. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഹ്യുണ്ടായ് സ്മാർട്ട്സെൻസ് ലെവൽ 2 പ്രോ എ.ഡി.എ.എസ് ആണ് പ്രധാന ആകർഷണം. 23 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. ഹൈവേ ഡ്രൈവിങ് അസിസ്റ്റ്, സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്. ചില ഫീച്ചറുകൾ ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ മാത്രമാണ്.
14. വില എത്രയാണ്?
9.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ബയോണിന്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില. ഉയർന്ന ഐ.വി.ടി വേരിയന്റിന് 18 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. ഏത് വേരിയന്റാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ, മറ്റ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഓൺറോഡ് വില വർധിക്കും.
15. ബയോൺ ആർക്കാണ് അനുയോജ്യം?
സാധാരണ യാത്രാസൗകര്യത്തിനപ്പുറം കാറിൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ബയോൺ പ്രധാനമായും ആകർഷകമാകുക. എ.ഐ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, വലിയ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾ, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, നൂതന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ശക്തികൾ. എന്നാൽ പിൻസീറ്റ് സൗകര്യം, ബൂട്ട് സ്പേസ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് എന്നിവ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഷോറൂമിൽ പരിശോധിച്ചശേഷം വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ.
കാറിൽ ടെക്നോളജിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർക്ക് ബയോൺ കൗതുകകരമായൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. എ.ഐയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നത് വെറും പരസ്യവാചകമല്ല; കാറിനുള്ളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന സവിശേഷതയാണ്. എന്നു വെച്ച് കാറോടിക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധമായി സംസാരിക്കാനോ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതോ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.