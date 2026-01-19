Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalolsavam
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 2:36 PM IST

    2027 കലോത്സവത്തിന് പുതിയ മാനുവൽ; വേദി പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്

    2027 കലോത്സവത്തിന് പുതിയ മാനുവൽ; വേദി പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്
    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ തൃശൂർ ടീമിന് മോഹൻലാൽ ട്രോഫി നൽകുന്നു. സമീപം മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, വി.ഡി. സതീശൻ 

    Listen to this Article

    തൃശൂർ: അടുത്ത വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിന് പുതിയ മാനുവലായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. പുതിയ ഇനങ്ങളുമുണ്ടാകും. കലോത്സവ വേദി പിന്നീടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

    2021ൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ശേഷം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കലോത്സവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഗോത്രകലകളെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ​െകാല്ലത്ത് പ്രദർശന ഇനമായും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ മത്സര ഇനമായും ഉൾക്കൊണ്ടു. ഈ കലാരൂപങ്ങൾ കാണുന്നതിന് തൃശൂരിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നുവെന്നത് സ്വീകാര്യതയുടെ തെളിവാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമേ അടുത്ത വർഷത്തെ കലോത്സവ വേദി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് സൂചന.

    TAGS:kalolsavamstate youth festivalSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - New manual for 2027 Kalatsavam; Venue to be announced later
