2027 കലോത്സവത്തിന് പുതിയ മാനുവൽ; വേദി പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 19 Jan 2026 2:10 PM IST
Updated Ondate_range 19 Jan 2026 2:36 PM IST
2027 കലോത്സവത്തിന് പുതിയ മാനുവൽ; വേദി പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്text_fields
bookmark_border
News Summary - New manual for 2027 Kalatsavam; Venue to be announced later
Listen to this Article
തൃശൂർ: അടുത്ത വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിന് പുതിയ മാനുവലായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. പുതിയ ഇനങ്ങളുമുണ്ടാകും. കലോത്സവ വേദി പിന്നീടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
2021ൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ശേഷം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കലോത്സവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഗോത്രകലകളെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് െകാല്ലത്ത് പ്രദർശന ഇനമായും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ മത്സര ഇനമായും ഉൾക്കൊണ്ടു. ഈ കലാരൂപങ്ങൾ കാണുന്നതിന് തൃശൂരിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നുവെന്നത് സ്വീകാര്യതയുടെ തെളിവാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമേ അടുത്ത വർഷത്തെ കലോത്സവ വേദി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് സൂചന.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story