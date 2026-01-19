Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ART
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 2:27 PM IST

    പു​തു​ത​ല​മു​റ കാ​ന​ഡ​യി​ലും ബ്രി​ട്ട​നി​ലും പോ​ക​രു​ത് -വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ

    പു​തു​ത​ല​മു​റ കാ​ന​ഡ​യി​ലും ബ്രി​ട്ട​നി​ലും പോ​ക​രു​ത് -വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പ്പു​ള്ള പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ കാ​ന​ഡ​യി​ലും ബ്രി​ട്ട​നി​ലു​മൊ​ന്നും പോ​കാ​തെ ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. 64ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കു​ട്ടി​ക​ൾ നാ​ടു​വി​ട്ട് മ​റു​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ണ്.

    അ​ധി​കം ​വൈ​കാ​തെ കേ​ര​ളം ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​നം ആ​കു​മോ എ​ന്ന ഭ​യ​മു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി തു​ട​ര​ണം. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ​യും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​വ​രാ​രും വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​കാ​തെ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ തു​ട​ര​ണം. ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യും കി​ട്ടാ​തെ​യും വ​ന്ന ച​രി​ത്രം ത​നി​ക്കു​മു​​ണ്ടെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ലോ​ത്സ​വ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി സി​യ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്ന കു​ട്ടി​യെ വീ​ട്ടി​ൽ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ. വാ​സു​കി ക​ലോ​ത്സ​വ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ക​ലോ​ത്സ​വ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്. ഷി​ബു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, അ​ഡ്വ. കെ. ​രാ​ജ​ൻ, ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു, എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, എ.​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​ തുടങ്ങിയ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:kalolsavamstate youth festivalSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - new generation should not go to Canada and Britain - V.D. Satheesan
