​അട്ടിമറി മോഹങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അർജന്റീന; എക്സ്ട്രാ ടൈം ത്രില്ലറിൽ കേപ് വെർഡെയെ വീഴ്ത്തി ചാമ്പ്യന്മാർ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

അട്ടിമറി മോഹങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അർജന്റീന; എക്സ്ട്രാ ടൈം ത്രില്ലറിൽ കേപ് വെർഡെയെ വീഴ്ത്തി ചാമ്പ്യന്മാർ പ്രീക്വാർട്ടറിൽtext_fields
മയാമി: വിശ്വവേദിയിൽ അട്ടിമറി ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനെത്തിയ കന്നിക്കാരായ കേപ് വെർഡെയുടെ അസാമാന്യ പോരാട്ടവീര്യത്തെ എക്സ്ട്രാ ടൈം ത്രില്ലറിനൊടുവിൽ അതിജീവിച്ച് അർജന്റീന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു. തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഇരുടീമുകളും അവസാന നിമിഷം വരെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോരാടിയ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ അടിമുടി വിറപ്പിച്ചാണ് കേപ് വെർഡെ മടങ്ങുന്നത്.
മയാമിയിലെ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച മത്സരത്തിൽ 3-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ തുല്യത പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടത്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനിനെയും ഉറുഗ്വായെയും സമനിലയിൽ തളച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലിറങ്ങിയ കേപ് വെർഡെ തുടക്കം മുതൽ പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയാണ് കളിച്ചത്. എന്നാൽ 29-ാം മിനിറ്റിൽ മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് നീട്ടിനൽകിയ തകർപ്പൻ ലോങ് ഡയഗണൽ പാസ് സ്വീകരിച്ച് നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഇടുങ്ങിയ കോണിൽ നിന്ന് തന്റെ വിഖ്യാതമായ ഇടങ്കാലുകൊണ്ട് മെസ്സി തൊടുത്ത ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞയെ മറികടന്ന് വലയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു (1-0). ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം വാവയ്ക്കൊപ്പം മെസ്സി പങ്കിട്ടു.
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകത പുറത്തെടുത്ത കേപ് വെർഡെ 59-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചു. വലതുവിംഗിലൂടെ പന്തുമായി കുതിച്ചുകയറിയ റയാൻ മെൻഡിസ് നൽകിയ അളന്നുമുറിച്ച ക്രോസ് സ്വീകരിച്ച ഡെറോയ് ഡുവാർട്ടെ, അർജന്റീനിയൻ കീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ പന്ത് വലയിലേക്ക് പായിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ സിംഹങ്ങൾക്ക് അർഹിച്ച സമനില സമ്മാനിച്ചു (1-1).
തുടർന്ന് ഇരുടീമുകളും പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയത്ത് ലീഡെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് കടന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ (93-ാം മിനിറ്റിൽ) അർജന്റീന വീണ്ടും ലീഡ് എടുത്തു. മെസ്സിയെടുത്ത കോർണർ കിക്ക് ബോക്സിലെ കടുത്ത അങ്കത്തിനൊടുവിൽ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസിന് മുന്നിൽ വീഴുകയും താരം തകർപ്പൻ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ വലകുലുക്കുകയും ചെയ്തു (2-1).
പക്ഷേ, പൊരുതിത്തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്ന കേപ് വെർഡെ 103-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇടതുവിംഗിലൂടെ പന്തുമായി മുന്നേറിയ സിഡ്നി ലോപ്സ് കാബ്രാൾ ഉതിർത്ത അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കർവിങ് ഷോട്ട് എമി മാർട്ടിനസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയുടെ ദൂരെയുള്ള കോണിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു (2-2). സ്റ്റേഡിയത്തെ നിശബ്ദമാക്കിയ ഈ ഗോളിന് ശേഷവും അർജന്റീന പതറിയില്ല. 111-ാം മിനിറ്റിൽ കളിയിലെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ മെസ്സിയുടെ കോർണർ കിക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പ്രതിരോധ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ വലയിലെത്തിച്ചു (3-2). നീണ്ട വാർ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചതോടെ അർജന്റീന ക്യാമ്പ് ആവേശത്തിലാണ്ടു.
അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ബെൻചിമോളിലൂടെ കേപ് വെർഡെ സമനിലയ്ക്കായി കടുത്ത ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും എമി മാർട്ടിനസിന്റെ അസാമാന്യമായ ഡൈവിങ് സേവ് അർജന്റീനയുടെ വിജയവും പ്രീക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റും സുരക്ഷിതമാക്കി. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 പോരാട്ടത്തിൽ പെനാൽറ്റിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തിയെത്തുന്ന ഈജിപ്താണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ.
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