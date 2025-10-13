Begin typing your search above and press return to search.
    Agriculture
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:11 PM IST

    നെല്ലിന്‍റെ സംഭരണ വില ഉയർത്തുമോ? പ്രതീക്ഷയിൽ കർഷകർ

    സംഭരണവില 30 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഒ​ന്നാം വി​ള നെ​ല്ല്​ കൊ​യ്ത്ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ഒ​ന്നാം​വി​ള നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​പ്ലൈ​കോ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​ര​ണ വി​ല ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യം സ​ജീ​വ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ​സ​പ്ലൈ​സ്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ല ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്​ സം​സ്ഥാ​നം തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ണ്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി നേ​ര​ത്തെ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന നി​ല​പാ​ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ധ​ന​സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്​ കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ വ​കു​പ്പി​നു​ള്ള​ത്. കി​ലോ​ക്ക്​ 28.32 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ 30 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    സം​ഭ​ര​ണ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ആ​സ​ന്ന​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​രും പ്ര​തീ​ക്ഷ വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്രം വ​രു​ത്തി​യ താ​ങ്ങു​വി​ല​വ​ർ​ധ​ന അ​തേ​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ബോ​ണ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    2024 ജൂ​ണി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നെ​ല്ലി​ന്റെ താ​ങ്ങു​വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​ 1.17രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്‍റെ ഗു​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. കി​ലോ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ 28.32 രൂ​പ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​ര​ണ വി​ല​യാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ കി​ലോ​ക്ക്​ 21.83 രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ 1.17 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ജൂ​ണി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​യ​ത്. അ​പ്പോ​ൾ താ​ങ്ങു​വി​ല 23 രൂ​പ​യെ ആ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ 5.32 രൂ​പ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ കൊ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ 12 പൈ​സ കൈ​കാ​ര്യ ചെ​ല​വി​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ്.

    കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം ക​ഴി​ച്ചു​ള്ള തു​ക സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ബ്സി​ഡി​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്രം 1.17 രൂ​പ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ സ​ബ്​​സി​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ അ​ത്ര​യും ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കൃ​ഷി​ച്ചെ​ല​വ്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ കൂ​ടി​യ വി​ല​ക്ക്​ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ക്ക്​ 28.32 രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ൽ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ 2022 - 23 മു​ത​ലാ​ണ്. ​അ​തി​നി​ടെ കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വ്, വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​രു കി​ലോ അ​രി​ക്ക്​ 60 രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ക്​

    ഒ​രു കി​ലോ അ​രി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ 60 രൂ​പ​യോ​ളം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്​ എ​ന്നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. ഓ​പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ അ​രി​വി​ല​യെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​. സം​ഭ​ര​ണ വി​ല​ക്ക്​ പു​റ​മെ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല​സേ​ച​നം, വി​ത്ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ബ്​​സി​ഡി​യും ചെ​ല​വും​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ഏ​ക​ദേ​ശം 60 രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വാ​കു​ന്നു എ​ന്ന ക​ണ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്രം താ​ങ്ങു​വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സം​സ്ഥാ​നം അ​തി​ന്​​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ തു​ക ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന ക​ണ​ക്ക്​ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. താ​ങ്ങു​വി​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വ്​ ​​പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ത​യാ​റാ​വു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​​ത്. പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​ത്​ മ​തി​യാ​വി​ല്ല. അ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ത​യാ​റാ​വ​ണം. എം.​എ​സ്. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​വ​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ താ​ങ്ങു​വി​ല ക​ണ​ക്കാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ മോ​ശ​പ്പെ​ട്ട വി​ല​യ​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

