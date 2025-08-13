Begin typing your search above and press return to search.
    ഏലക്കയുടെ ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ വ്യാപക അട്ടിമറി

    • വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വി​ന്‍റെ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    • നാ​ട​ൻ ഏ​ല​ക്ക​യും ഗ്വോ​ട്ടി​മാ​ല ഏ​ല​വും ഇ​ട​കല​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​ച്ച ഏ​ല​ക്ക സാ​മ്പി​ൾ

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഏ​ല​ക്ക​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക തി​രി​മ​റി​യെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ്വോ​ട്ടി​മാ​ല ഏ​ല​വും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വ​ച്ചാ​ണ് തി​രി​മ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​ത് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഏ​ല​ത്തി​ന് ക​ടു​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഏ​ല​ക്ക വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് തി​രി​മ​റി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ർ​ഡ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​പ​ണി​യി​ലെ ഡി​മാ​ന്‍റി​നു കാ​ര​ണം അ​വ​യു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്തു ഈ ​ഗു​ണ മേ​ന്മ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ടി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ർ​ഡ​മം ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    തോ​ട്ടം​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ല ഉ​ത്പാ​ദ​നം കു​റ​യു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സു​ച​ന​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ല കൂ​ടാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ല​ക്ക​യോ​ടൊ​പ്പം ഗ്വാ​ട്ടി​മാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ല​ക്ക കൂ​ട്ടി ക​ല​ർ​ത്തി വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ​യും ക​ളി​ക​ൾ മു​ല​മാ​ണ് വി​ല കൂ​ടാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ല​ത്തി​ന്റെ ഓ​പ്പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ശ​രാ​ശ​രി വി​ല കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 2500 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഏ​ല ഉ​ത്പാ​ദ​നം​കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​മാ​യി​ട്ടും ലേ​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഏ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നു കാ​ര​ണം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ്വാ​ട്ടി​മാ​ല ഏ​ലം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഏ​ലം ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി ചൂ​ഷ​ണം

    സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന് കി​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​ല​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്രം. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ പു​റ്റ​ടി സ്‌​പൈ​സ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യും ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബോ​ഡി​നാ​യ്ക്ക​നൂ​ർ സ്‌​പൈ​സ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഏ​ല​ക്ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ വി​ല്പ​ന​ക്കാ​യി ഏ​ല​ക്ക പ​തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് തി​രി​മ​റി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ലേ​ല ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ൻ തോ​തി​ൽ ഏ​ല​ക്ക വി​ല്പ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​ക്കും. പ​ല​പ്പോ​ഴും മു​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ഏ​ല​ക്ക വീ​ണ്ടും റി​പു​ളി​ങ് ആ​യി വി​ല്പ​ന​ക്ക് പ​തി​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ല്പ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ല​ക്ക​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഏ​ല​വും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി വി​ല്പ​ന​ക്ക് വ​യ്ക്കു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ണ്ട്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഇ​വി​ടെ ച​തി​ക്ക​പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഏ​ല​ക്കാ​യോ​ടൊ​പ്പം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ കു​റ​ഞ്ഞ ഏ​ല​ക്ക​യും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വി​പ​ണ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി ശ​രാ​ശ​രി വി​ല ഇ​ടി​യു​വാ​നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട വി​ല ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​വാ​നും ഇ​ട​യാ​കു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ നി​റം ക​ല​ർ​ത്ത​ലി​നെ​തി​രെ​യും ഏ​ലം ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ർ​ഡ്‌ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.


