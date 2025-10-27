Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightSuccess Storieschevron_right25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ...
    Success Stories
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:14 AM IST

    25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തി; പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ നൂ​റു​മേ​നി....

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​മ നെ​ൽ​വി​ത്താ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്
    25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തി; പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ നൂ​റു​മേ​നി....
    cancel
    camera_alt

    പു​ങ്ങം​ചാ​ൽ പാ​ട​ത്ത് നെ​ൽ​പാ​ടം കൊ​യ്യു​ന്ന മോ​ഹ​ന​ൻ നാ​യ​ർ

    Listen to this Article

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം (കാസർകോട്): കൊ​യ്ത്തു​പാ​ട്ടി​ന്റെ ഈ​ണ​ത്തോ​ടെ വി​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നെ​ൽ​പാ​ട​ത്ത് അ​രി​വാ​ളു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മോ​ഹ​ന​ൻ​നാ​യ​രു​ടെ വി​ള​പ്പെ​ടു​പ്പി​ന് ഉ​ത്സ​വ​ച്ഛാ​യ​യാ​യി. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ ഈ ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ നൂ​റു​മേ​നി വി​ള​വെ​ടു​ത്തു. പു​ങ്ങം​ചാ​ൽ ക​ള​രി ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​ർ പാ​ടം പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്താ​ണ് നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ദു​ബൈ ആ​ട്ടോ സെ​ന്റ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷം ട​യ​ർ മെ​ക്കാ​നി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​ത്.

    നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത്‌ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​വാ​സി എ​ല്ലാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് ത​രി​ശ്ശു​പാ​ട​ത്ത് പൊ​ൻ​ക​തി​ർ വി​രി​യി​ച്ച​ത്. അ​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഉ​മ നെ​ൽ​വി​ത്താ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഞാ​റ്റ​ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    നാ​ട്ടി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​യ​ലി​ൽ ഞാ​റു ന​ടാ​ൻ കൂ​ട്ടി​യ​തു​പോ​ലെ കൊ​യ്യാ​നും ഒ​പ്പം കൂ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasipaddyRice cultivation
    News Summary - success story of prvasi's Rice cultivation
    Similar News
    Next Story
    X