Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:58 PM IST

    കൃഷിയെ ജീവനായി സ്‌നേഹിച്ചു; സമ്മാനമായി സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും

    കൃഷിയെ ജീവനായി സ്‌നേഹിച്ചു; സമ്മാനമായി സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും
     പോ​ഷ​ക​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹ​രി​കേ​ശ​ൻ​നാ​യ​രും ശ്രീ​ക​ല​യും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ചു​ണ്ട, ക​ച്ചോ​ലം തു​ട​ങ്ങി ഏ​തു​ത​രം ചെ​ടി​യും പ​രി​പാ​ലി​ച്ച്‌ ഹ​രി​കേ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ ത​ന്റെ പ​റ​മ്പി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കും. മ​ണ​ക്കാ​ട്‌ ശ്രീ​ന​ഗ​ർ സ​മാ​ധി​ത്തോ​പ്പി​ലെ ശ്യാ​മ​ള നി​വാ​സി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള പ​ത്ത്‌ സെ​ന്റി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ മ​ട്ടു​പ്പാ​വും പ​റ​മ്പും നി​റ​യെ കൃ​ഷി​യാ​ണ്‌. മ​ണ്ണി​നെ​യും കൃ​ഷി​യെ​യും എ​ത്ര ക​ണ്ട്‌ സ്‌​നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ഷ്‌​ടാ​ന്ത​മാ​ണ്‌ ആ 10 ​സെ​ന്റി​ലു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും 50 ത​രം ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും കി​ഴ​ങ്ങു​വ​ർ​ഗ​വും നെ​ൽ​ക്കൃ​ഷി​യും പു​ഷ്‌​പ​ക്കൃ​ഷി​യു​മൊ​ക്കെ. ഒ​ന്നി​ലും രാ​സ​വ​ള​മോ മ​റ്റ്‌ മി​ശ്രി​ത​ങ്ങ​ളോ ചേ​ർ​ക്കി​ല്ല.

    ജൈ​വ​വ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ്‌ കൂ​ട്ട്‌. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ കൃ​ഷി​യെ സ്‌​നേ​ഹി​ച്ച ഹ​രി​കേ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ ബാ​ങ്ക്‌ ഒ​ഫ്‌ ബ​റോ​ഡ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ​പ്പോ​ഴും ആ ​ശീ​ലം വി​ട്ടി​ല്ല. 21 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി ഒ​ടു​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം എ​ത്തി. ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പോ​ഷ​ക​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മാ​ണ്‌ ല​ഭി​ച്ച​ത്‌.

    ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന്‌ 2019ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ കൃ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഹ​രി​കേ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ്‌. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ക്കെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ഷ​ര​ഹി​ത​മാ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ന​ൽ​കും. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന്‌ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സ​ഹാ​യി​യാ​യി കെ.​എ​സ്‌.​ഇ.​ബി​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യി വി​ര​മി​ച്ച ഭാ​ര്യ ശ്രീ​ക​ല​യു​മു​ണ്ടാ​കും. മ​ക​ൾ അ​പ​ർ​ണ വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യി യു.​കെ​യി​ലാ​ണ്‌. പ​ത്‌​മ​കു​മാ​റാ​ണ്‌ മ​രു​മ​ക​ൻ. മ​ക​ൻ അ​ന​ന്ദു കെ.​എ.​എ​സ്‌ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ്‌. ക​ർ​ഷ​ക​പ്രേ​മി​യാ​യ ഹ​രി​കേ​ശ​ൻ​നാ​യ​ർ​ക്ക്‌ സ​ഹോ​ദ​രി പൂ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന്‌ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്‌ ചെ​റി ടൊ​മാ​റ്റോ​യു​ടെ വി​ത്തു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ട വി​യ​റ്റ്‌​നാം യാ​ത്ര​യി​ൽ കൂ​ടെ​ക്കൂ​ട്ടി​യ പ്ലം ​മ​രം വ​ള​ർ​ന്ന്‌ പ​ന്ത​ലി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്‌.

