Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 1:55 PM IST

    കൊ​ക്കോ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ പു​ത്ത​നുണ​ർ​വ്​ ന​ൽ​കി അ​വാ​ർ​ഡ്​ തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ മി​നി മോ​ൾ

    കൊ​ക്കോ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ പു​ത്ത​നുണ​ർ​വ്​ ന​ൽ​കി അ​വാ​ർ​ഡ്​ തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ മി​നി മോ​ൾ
    ജെ.​എ​സ്. മി​നി​മോ​ൾ കൃഷിയിടത്തിൽ

    മ​ണ്ണു​ത്തി: ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന് പോ​യ കൊ​ക്കോ കൃ​ഷി​യെ പു​ന​ർ​ജീ​വി​പ്പി​ച്ച് സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ജെ.​എ​സ്.​ മി​നി​മോ​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം. കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ കോ​ക്കോ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ജെ.​എ​സ്. മി​നി​മോ​ളാ​ണ്​ മി​ക​ച്ച കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ക​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ​ത്. 2008 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കൊ​ക്കോ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഡോ.​മി​നി​മോ​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് വി​ത്തു​പാ​കി​യ ഡോ.​എം.​എ​സ്. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ്.

    1980ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൊ​ക്കോ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി​പ​ണി​യി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ആ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ കൊ​ക്കോ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2002ൽ ​സ​ർ​വി​സി​ലെ​ത്തി​യ മി​നി​മോ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന ഫ​ല​മാ​യി ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ത്തു​ക​ളും കൊ​ക്കോ കാ​യ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​പ​ണി​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഇ​വ​രു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ഞ്ച് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കാ​ർ​ഡ്ബ​റി​സ് ക​മ്പ​നി ചി​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് ഡോ. ​മി​നി​മോ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ക്കോ​യു​ടെ 11 മു​ന്തി​യ ഇ​നം ഹൈ​ബ്രി​ഡു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹൈ​ബ്രി​ഡ് തൈ​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യൊ​ട്ടാ​കെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​വ​ർ 2008 മു​ത​ൽ ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ​രു​ന്നു. മ​ക​ൻ അ​ഭി​ന​വ് ആ​റാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ശോ​ക​ൻ എ. ​മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ.

    TAGS:Coconut FarmerAgri NewsState Agriculture AwardThrissur
    News Summary - state agricultural award winning coco farmer
