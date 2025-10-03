Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:19 AM IST

    കൃ​ഷി വ​ള​മാ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത സം​രം​ഭം

    Rubinas Nanma Organic Shop
    റു​ബീ​ന ‘റു​ബീ​നാ​സ് ന​ന്മ ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഷോ​പ്പി​നു മു​ന്നി​ൽ

    ജി​ല്ല മാ​റു​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ്​​വ​രു​ന്നു. സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​വ​ഴി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റി​വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന​കം സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ​വ​ർ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മാ​തൃ​ക കാ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്ത്​ ചെ​യ്യും എ​ന്ത്​ തു​ട​ങ്ങും എ​ന്നൊ​ക്കെ​യോ​ർ​ത്ത്​ ശ​ങ്കി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​തൊ​ക്കെ കാ​ണു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വി​ത​വ​ഴി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ കാ​ട്ടി​ത്ത​രു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ഗാ​ഥ​ക​ൾ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ...

    ചാ​രും​മൂ​ട്: സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​ക് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ശി​യാ​യി​രു​ന്നു റു​ബീ​ന​ക്ക്. ആ ​പ​രി​ശ്ര​മം വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. സ്വ​പ്​​ന​സാ​ഫ​ല്യ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു സം​രം​ഭം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ റു​ബീ​ന വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. നൂ​റ​നാ​ട് മു​തു​കാ​ട്ടു​ക​ര സ​ൽ​മാ​ൻ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ റു​ബീ​ന ഷി​ബു സ്വ​ന്ത​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ള​ക​ളെ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ക്കി സ്വ​ന്തം ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ‘റു​ബീ​നാ​സ് ന​ന്മ ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഷോ​പ്പ്’, ന​ന്മ ഫ്രൂ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ, ന​ന്മ അ​ഗ്രോ ബ​സാ​ർ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നി​ട​ത്തു വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. ഇ​വ​യി​ലൂ​ടെ ഏ​ഴ് പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​നു​മാ​യി.

    നാ​ട​റി​യു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ക​യാ​യി മാ​റി​യ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ കൈ​മു​ത​ലാ​യ​ത്​ അ​ധ്വാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്തു ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. മ​ണ്ണി​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ചാ​ൽ പൊ​ന്നു ത​രു​മെ​ന്ന ഉ​പ്പ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 12 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ടു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 15 സെ​ന്റ്​ സ്ഥ​ല​ത്ത് കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി. ഗ്രോ ​ബാ​ഗി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി ന​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം.

    വീ​ട്ടി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി സ്വ​യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ല​റി​ഞ്ഞ്​ ഒ​രു​പാ​ടി​ഷ്ട​മു​ള്ള ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു. ഉ​മ്മ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക പി​ൻ​തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഴി, ആ​ട് മു​യ​ൽ ഇ​വ​യൊ​ക്കെ വ​ള​ർ​ത്തി വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജീ​വി​ത​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​ത് പാ​ല​മേ​ൽ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന പി. ​രാ​ജ​ശ്രീ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റു​ബീ​ന പ​റ​യു​ന്നു. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ച്ചാ​റി​ന് കി​ട്ടി​യ 2000 രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ വ​രു​മാ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ച്ചാ​റി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ന്മ ഫു​ഡ് പ്രോ​സ​സി​ങ് എ​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി.

    കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ളി​യാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ടാ​ണ് റു​ബീ​ന മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ന്നും വീ​ടി​നു ചു​റ്റു​മു​ള്ള 15 സെ​ന്റി​ൽ ഒ​രി​ഞ്ചു​പോ​ലും പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി. ഇ​വി​ടെ ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ൾ, ക​രി​യി​ഞ്ചി, ക​രി​മ​ഞ്ഞ​ൾ, പാ​വ​ൽ, പ​ട​വ​ലം, നി​ത്യ​വ​ഴു​ത​ന, അ​ട​താ​പ്പ് എ​ന്നി​വ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തി​നു പു​റ​മേ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം, ജൈ​വ​വ​ള നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റ്, ന​ഴ്സ​റി എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 40 ചെ​റു​തേ​നീ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    പു​റ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലും 50 വ​ൻ​തേ​നീ​ച്ച പെ​ട്ടി​ക​ൾ സ്‌​ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തേ​നി​നു പു​റ​മേ വീ​ട്ടി​ൽ സ്വ​ന്തം കൃ​ഷി​യി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, ഉ​രു​ക്കു​വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, വി​വി​ധ​യി​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​ച്ചാ​ർ, ജാം, ​ച​ക്ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ‘റു​ബീ​നാ​സ് ന​ന്മ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. റു​ബീ​നാ​സ് ന​ന്മ​യി​ൽ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തൈ​ക​ളും ജൈ​വ​വ​ള​വു​മെ​ല്ലാം വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്.

    മി​ക​ച്ച ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക​ക്കു​ള്ള സ​രോ​ജി​നി-​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല​ത​ല പു​ര​സ്കാ​രം, കേ​ര​ള വി​ഷ​ൻ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ജൂ​റി അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും തേ​ടി​യെ​ത്തി. എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ജൈ​വ​കൃ​ഷി ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സ്, വ​ളം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശി ഡി​പ്ലോ​മ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഐ.​എ​ൻ.​എം, കാ​യം​കു​ളം കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ എ​ന്നി​വ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. കു​ടും​ബ​ശ്രീ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ റു​ബീ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യും ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ഭാ​ഗ്യ​മാ​ണെ​ന്നും റു​ബീ​ന പ​റ​യു​ന്നു.

    പാ​ല​മേ​ൽ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ‘ക​ർ​ഷ​ക​മി​ത്ര’​യാ​യും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന റു​ബീ​ന , ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യി​ലും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്നു. എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി ഗ​ൾ​ഫ് ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഷി​ബു​വും മ​ക്ക​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ഷാ​യും സ​ന ഫാ​ത്തി​മ​യും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

