Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 7:22 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 7:22 PM IST

    പ​ഠി​ക്കാം, ആ​ബി​ദ​യു​ടെ കൃ​ഷി​പാ​ഠം

    UV Abidha
    ആ​ബി​ദ​യു​ടെ മ​ട്ടു​പ്പാ​വി​ലെ ജൈ​വ​കൃ​ഷി മു​ണ്ടേ​രി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ഗീ​തു സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട്: വീ​ട്ടു പ​രി​സ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട്ടു​പ്പാ​വ് വ​രെ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ള​യി​ച്ച വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​യു​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ. അ​ധ്യാ​പ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും കൃ​ഷി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട് മാ​യ​ൻ​മു​ക്കി​ലെ സ​ഫ പാ​ല​സി​ൽ യു.​വി. ആ​ബി​ദ​യാ​ണ് വേ​റി​ട്ട കൃ​ഷി​പാ​ഠം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി വി​ഷ​ര​ഹി​ത പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ള​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ വീ​ട്ടു​പ​രി​സ​ര​ത്ത് വി​ത്തി​റ​ക്കി. വി​ജ​യ​മാ​യ​തോ​ടെ വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ 2,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള മ​ട്ടു​പ്പാ​വും കൃ​ഷി​യി​ട​മാ​ക്കി. അ​ൽ ഹു​ദ ഹോ​ളി​ഡേ മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പി​ക​യും സം​ഗ​മം അ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ടം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യ ആ​ബി​ദ ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ക്കാ​ളി, ക്യാ​ബേ​ജ്, കോ​ളി​ഫ്ല​വ​ർ, മു​ള​ക്, വെ​ണ്ട, ക​യ്പ, ചീ​ര, വ​ഴു​ത​ന തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളാ​ണ് വി​ള​യി​ച്ച​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ബ​ഷീ​ർ, മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഫ് ല​ഹ്, റി​സ, റ​നീം എ​ന്നി​വ​രും ആ​ബി​ദ​യെ കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ്രോ​ബാ​ഗു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ജൈ​വ രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കൃ​ഷി​യി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മു​ണ്ടേ​രി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ഗീ​തു, പെ​സ്റ്റ് സ്കൗ​ട്ട് കെ. ​സു​ജി​ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ബി​ദ​യു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​റി​ട്ട കൃ​ഷി​പാ​ഠം നാ​ട്ടി​ലെ മ​റ്റ് വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    farmerhomeFarmingAbidaLatest News
    News Summary - Let's learn, Abida's farming lesson
