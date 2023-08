അധ്യാപക ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നേട്ടം കൊയ്തു; മികച്ച യുവ കർഷകയായി രേഷ്മ

cancel By ടി.​എ.​കെ. ആ​ശാ​ൻ ടി.​എ.​കെ.​ആ​ശാ​ൻ മാ​രാ​രി​ക്കു​ളം: അ​ധ്യാ​പ​ക ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല അം​ഗീ​കാ​രം. പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധ്യാ​പ​ന ജോ​ലി വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ എ​സ്.​എ​ന്‍.​പു​രം പു​ത്ത​ന്‍വെ​ളി വീ​ട്ടി​ല്‍ രേ​ഷ്മ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തോ​പാ​ധി​യാ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യു​ടെ ചു​ക്കാ​ന്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. കൃ​ഷി​യി​ലെ മി​ക​വി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച യു​വ​ക​ര്‍ഷ​ക​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വു​മാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. ടി.​ടി.​സി വി​ജ​യി​ച്ച രേ​ഷ്മ എ​സ്.​എ​ന്‍.​പു​രം പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര്‍ത്താ​വ് സു​മേ​ഷി​ന്‍റെ​യും ഭ​ര്‍ത്തൃ പി​താ​വ് ഹ​രി​ദാ​സി​ന്‍റെ​യും ജോ​ലി പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് രേ​ഷ്മ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം സ​ഹാ​യി​യാ​യി കൂ​ടി. പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഇ​ഷ്ടം തോ​ന്നി​യ​പ്പോ​ള്‍ ചു​ക്കാ​ന്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. കാ​ര്‍ഷി​ക ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മേ വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധ ന​ല്‍കി​യ​പ്പോ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ദാ​യം ല​ഭി​ച്ചു. ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി​യും സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ വ​ഴി​യും വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ജീ​വാ​മൃ​ത​വും, ഫി​സ് അ​മി​നോ ആ​സി​ഡും നി​ര്‍മി​ക്കാ​ന്‍ പ​ഠി​ച്ച​ത് കൃ​ഷി​ച്ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. കൃ​ഷി​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ്. ര​ണ്ടു ചെ​ടി​ക​ള്‍ ഒ​രേ സ​മ​യം ന​ട്ടു​ള്ള കൃ​ഷി രീ​തി​യാ​ണ് അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​വും മ​റ്റൊ​ന്ന് ഇ​ട​വി​ള​യു​മാ​ണ്. പൂ ​കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്കും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബ​ന്തി​കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള 40 സെ​ന്‍റ്​ നി​ല​ത്തി​ലും 35 സെ​ന്‍റ്​ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലു​മാ​ണ് കൃ​ഷി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മൂ​ന്ന്​ പേ​രി​ല്‍നി​ന്ന് നാ​ല് ഏ​ക്ക​റോ​ളം പാ​ട്ട​ത്തി​ന് എ​ടു​ത്തും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ തു​ച്ഛ​മാ​യ വേ​ത​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും കൃ​ഷി ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​മാ​സം 5000 മു​ത​ല്‍ 20,000 രൂ​പ വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും രേ​ഷ്മ പ​റ​ഞ്ഞു.ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ല്‍ നി​ന്നും ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും രേ​ഷ്മ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. മ​ക​ന്‍.​ശ്രാ​വ​ണ്‍ കൃ​ഷ്ണ മു​ഹ​മ്മ ലൂ​ഥ​ര്‍ മി​ഷ​ന്‍ എ​ല്‍.​പി.​സ്‌​കൂ​ള്‍ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി. Show Full Article

He left his teaching job; Reshma as the best young farmer