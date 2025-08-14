Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightSuccess Storieschevron_rightഎൻജിനീയറിൽ നിന്ന്...
    Success Stories
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:11 PM IST

    എൻജിനീയറിൽ നിന്ന് കർഷകനിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Best Young Farmer Award
    cancel
    camera_alt

    മോ​നു വ​ർ​ഗീ​സ്​ ത​ന്‍റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം: മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കാ​ർ​ഷി​ക വൃ​ത്തി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട​വു​ക​ൾ ക​യ​റി​യ ക​ഥ​യാ​ണ് മോ​നു വ​ർ​ഗീ​സി​ന്‍റെ​ത്. സം​യോ​ജി​ത സ​മ്മി​ശ്ര ഫാം ​കൃ​ഷി ഉ​ട​മ​യാ​യ ഇ​ല​ഞ്ഞി വെ​ളി​യ​ത്തു​മ്യാ​ലി​ൽ മോ​നു വ​ർ​ഗീ​സാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. 22 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി സ്വ​ന്ത​മാ​യും അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി പ​ണ​യ​ത്തി​നെ​ടു​ത്തു​മാ​ണ് കൃ​ഷി. തെ​ങ്ങ്, കൊ​ക്കോ, ക​വു​ങ്ങ്, എ​ത്ത​വാ​ഴ, പ​ശു​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ൽ​കൃ​ഷി, നെ​ൽ​കൃ​ഷി, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യും പി​താ​വി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ച​ര​യേ​ക്ക​ർ റ​ബ​ർ കൃ​ഷി​യും തു​ട​രു​ന്നു. ഡ​യ​റി ഫാ​മി​ൽ 37 പ​ശു​വും അ​ഞ്ച് കി​ടാ​രി​യു​മു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്നു​നേ​ര​മാ​യി 550-575 ലി​റ്റ​ർ പാ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    2001ൽ ​പി​താ​വ് ജോ​ർ​ജ് മാ​മ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് താ​ൻ മു​ഴു​സ​മ​യ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് ഫാ​മി​ലെ പാ​ലു​കൊ​ണ്ട് ഐ​സ്ക്രീം, നെ​യ്യ്, തൈ​ര് മു​ത​ലാ​യ​വ മോ​നു​സ് എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു. മോ​നു​സ് നെ​യ്യ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യും വി​ൽ​പ​ന​യു​ണ്ട്.

    5700 കി​ലോ​യോ​ളം നെ​ല്ല് വ​ർ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2012ൽ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വാ​ഴ​ക്ക​ർ​ഷ​നാ​യും 2018ൽ ​മി​ക​ച്ച നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യും 2021ൽ ​മി​ക​ച്ച ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യും 2022ൽ ​മി​ക​ച്ച യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യും ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ: നി​സ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്, മ​ക്ക​ൾ: മ​റി​യം റോ​സ്, ന​ഥാ​നി​യേ​ൽ​മാ​ൻ (വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ). മാ​താ​വ്: വ​ത്സ മാ​മ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agriculture Newsyoung farmerState Agriculture AwardFarming
    News Summary - Best Young Farmer Award Winner Monu Varghese
    Similar News
    Next Story
    X