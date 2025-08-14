Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    14 Aug 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 1:40 PM IST

    സ്റ്റെ​യി​ലി​ൽ കൃ​ഷി​യൊ​രു​ക്കി സ്റ്റെ​യി​ൻ

    Student farming award
    സ്റ്റെ​യി​ന്‍ ത​ന്റെ പാ​വ​ല്‍ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍

    എ​ട​ക്ക​ര: സം​സ്ഥാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ക​ർ​ഷ​ക ക്ഷേ​മ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് മൂ​ത്തേ​ടം ന​മ്പൂ​രി​പ്പൊ​ട്ടി​യി​ലെ പി.​എ​സ്. സ്റ്റെ​യി​ൻ. ന​മ്പൂ​രി​പ്പൊ​ട്ടി പാ​റ​യി​ല്‍ ഷി​ബു​വി​ന്റെ മ​ക​നാ​യ പി.​എ​സ്. സ്റ്റെ​യി​ന് ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ കൃ​ഷി​യോ​ട് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ണി​മൂ​ളി ക്ര​സ്തു​രാ​ജ ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ പ്ല​സ് വ​ണ്‍ സ​യ​ന്‍സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യ സ്റ്റെ​യി​നെ പ​ഠ​ന​ത്തേ​ടൊ​പ്പം കാ​ര്‍ഷി​ക വൃ​ത്തി​യി​ല്‍ പി​താ​വി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് അ​വാ​ര്‍ഡി​ന​ര്‍ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്. പി​താ​വ് ഷി​ബു​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട​ര ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​രു​പ​തേ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ കൃ​ഷി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. പ​യ​ര്‍, പാ​വ​ല്‍, വെ​ണ്ട, പ​ട​വ​ലം, വെ​ള്ള​രി, മ​ത്ത​ന്‍, ചു​ര​ങ്ങ, ചേ​മ്പ്, ചേ​ന, ക​മ്പം, കീ​യാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും കോ​ഴി, താ​റാ​വ്, തേ​നീ​ച്ച, പ​ശു, പോ​ത്ത് വ​ള​ര്‍ത്ത​ല്‍ എ​ന്നീ കൃ​ഷി​ക​ളും ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    വി​ത്തി​ടു​ന്ന​ത് മു​ത​ല്‍ വി​പ​ണ​നം വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മേ​ല്‍നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്‌​റ്റെ​യി​നാ​ണ്. രാ​വി​ലെ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും സ്‌​കൂ​ള്‍വി​ട്ട് വ​ന്ന​ശേ​ഷ​വും കൃ​ഷി പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ സ്റ്റെ​യി​ന്‍ വ്യാ​പൃ​ത​നാ​കും. ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍ പി​താ​വി​നും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മൊ​പ്പം മൂ​ത്തേ​ടം, എ​ട​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

    വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ വി​ള​വു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ള്‍ മ​ഞ്ചേ​രി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മൊ​ത്ത മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ വി​ല്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഓ​ണം, വി​ഷു, നോ​മ്പു​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ത്സ​വ വി​പ​ണി​ക​ള്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്റ്റെ​യി​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​വും മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി ക​ര്‍ഷ​ക​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ര്‍ഡി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ല്‍ പു​റ​ത്താ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​താ​വി​ന്റെ വ​ഴി​യേ കൃ​ഷി​യെ സ്‌​നേ​ഹി​ച്ച​തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​ക്കാ​ര​മാ​ണി​പ്പോ​ള്‍ സ്റ്റെ​യി​നി​നെ​ത്തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. പി​താ​വ് ഷി​ബു 2015 ല്‍ ​വെ​ജി​റ്റ​ബി​ള്‍ ആ​ൻ​ഡ് ഫ്രൂ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ര്‍ഡാ​യ ഹ​രി​ത​കീ​ര്‍ത്തി നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​താ​വ് ഡെ​ന്‍സി​യും കാ​ര്‍ഷി​ക വൃ​ത്തി​യി​ല്‍ സ​ഹാ​യി​യാ​യു​ണ്ട്.

    TAGS:State Agriculture AwardStudent Farmer AwardMalappuram News
    News Summary - Best student farmer Award
