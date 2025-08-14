Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightSuccess Storieschevron_rightകൃഷി ഓഫിസറായി നിയമനം...
    Success Stories
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 2:27 PM IST

    കൃഷി ഓഫിസറായി നിയമനം ലഭിച്ച് മൂന്നര വർഷം; സംസ്ഥാന തല അംഗീകാര നിറവിൽ ധന്യ ജോൺസൺ

    text_fields
    bookmark_border
    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ർ
    കൃഷി ഓഫിസറായി നിയമനം ലഭിച്ച് മൂന്നര വർഷം; സംസ്ഥാന തല അംഗീകാര നിറവിൽ ധന്യ ജോൺസൺ
    cancel
    camera_alt

    ധന്യ ജോൺസൺ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ർ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച് മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള​ള സം​സ്ഥാ​ന ത​ല അം​ഗീ​കാ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് ധ​ന്യ ജോ​ൺ​സ​ൺ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ ക​യ​റി മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ർ എ​ന്ന അം​ഗീ​കാ​രം ഇ​വ​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി.​പ്ര​സാ​ദാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.​വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക​സ​ർ​വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ധ​ന്യ​ക്ക് കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​റാ​യി ആ​ദ്യ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​പ്പു​ത​റ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ അ​രീ​ക്കു​ഴ ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള​ള സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല പു​ര​സ്കാ​രം ധ​ന്യ​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​പ്പു​ത​റ കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യും ചി​ട്ട​യോ​ടെ​യും കൃ​ഷി ഭ​വ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    വി​ള ഇ​ൻ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫീ​ൽ​ഡ് ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ര​ൾ​ച്ചാ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച 78 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ 72 ല​ക്ഷ​വും ഉ​പ്പു​ത​റ​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.​

    ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മു​ൾ​പ്പ​ടെ 1191 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു കോ​ടി 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് കൃ​ഷി ഭ​വ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. പു​തു​കൃ​ഷി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യം 845 ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലേ​ക്കും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ​ത്തി.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ‍യി കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​റി​പ്പ​ടി​യി​ൽ എ​ഴു​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.​വി​ള​പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം, ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ,കൃ​ഷി​യി​ട​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​യി അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    മൂ​ല​മ​റ്റം ക​രോ​ട്ടു​പു​ര​ക്ക​ൽ ജോ​ൺ​സ​ൺ-​മ​റി​യാ​മ്മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​യ ധ​ന്യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും മൂ​ല​മ​റ്റം മൈ​ന​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​നി​ലെ അ​സി.​എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ ഐ​സ​ക്കും മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സു​കാ​രി‍യാ​യ മ​ക​ൾ ലി​യ​യു​മു​ണ്ട്. അ​വാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​പ്ര​വാ​ഹ​വു​മാ​യി ധ​ന്യ​യെ തേ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agriculture NewsIdukki NewsState Agriculture AwardAgriculture Officer
    News Summary - Best Second Agriculture Officer
    Similar News
    Next Story
    X