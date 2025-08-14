Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:03 PM IST

    സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ച്ച്​ വീ​ട്ട​മ്മ

    Mixed farming
    സം​സ്ഥാ​ന ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ റം​ല​ത്ത് അ​ൽ ഹാ​ദ് മ​ത്സ്യകൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ൽ

    ആ​ലു​വ: കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി മു​റു​കെ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി റം​ല​ത്ത് അ​ൽ ഹാ​ദി​ന് മി​ക​ച്ച ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ്. അ​ഞ്ചേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ച്ച വീ​ട്ട​മ്മ​ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​ത കാ​ർ​ഷി​ക പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ആ​ദ​ര​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. എ​ട​ത്ത​ല എം.​ഇ.​എ​സ് ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജി​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന, എ​റ​ണാ​കു​ളം ബ്രോ​ഡ് വേ​യി​ലെ പ​ല​ച​ര​ക്ക് വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ അ​ൽ ഹാ​ദി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ റം​ല​ത്ത് സ്വ​ന്തം പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    53കാ​രി​യാ​യ റം​ല​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഴ, ജാ​തി, മ​ഞ്ഞ​ൾ, കൂ​വ, കു​രു​മു​ള​ക്, ആ​ട്, പോ​ത്ത്, കോ​ഴി, താ​റാ​വ്, മീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡ്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ട്, മ​ങ്കോ​സ്റ്റി​ൻ, റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വി​പു​ല​മാ​ണ് കൃ​ഷി. ആ​ട്ടി​ൻ കാ​ഷ്ഠ വ​ള​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി 50ഓ​ളം ആ​ടു​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു പോ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ജൈ​വ​വ​ള​ത്തി​നു​ള്ള ചാ​ണ​കം കി​ട്ടു​ന്നു. നാ​ട​ൻ കോ​ഴി, ഫാ​ൻ​സി കോ​ഴി, ബി.​വി.​ത്രീ - 80 (മു​ട്ട​ക്കോ​ഴി ) എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 300ഓ​ളം കോ​ഴി​ക​ളും നാ​ട​ൻ, വി​ഗോ​വ, ഫ്ലൈ​യി​ങ് ഡ​ക് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 150ഓ​ളം താ​റാ​വു​മു​ണ്ട്. മു​ട്ട വി​ൽ​പ​ന​യു​മു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ വ​രാ​ൽ മീ​നി​നെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ​ല വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള 2500ഓ​ളം മീ​നു​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ട​ത്ത​ല കൃ​ഷി ഭ​വ​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ്, സ​രോ​ജി​നി ദാ​മോ​ധ​ര​ൻ സ്മാ​ര​ക അ​ക്ഷ​യ​ശ്രീ അ​വാ​ർ​ഡ്, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക​ക്കു​ള്ള ജി​ല്ല​ത​ല അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ന​കം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്കി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഷാ​നാ​സ്, എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മെ​ഹ​നാ​സ്, സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഫ​ഹ്മി​ദ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റം​ല​ത്തി​ന്‍റെ മ​ക്ക​ൾ.

    TAGS:organic farmingState Agriculture Awardmixed farming
    News Summary - Best Organic Farmer Award winner in mixed farming
