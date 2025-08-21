Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Aug 2025 2:13 PM IST
    21 Aug 2025 2:13 PM IST

    മതപ്രബോധനത്തിനൊപ്പം കൃഷിയും; ഇമാം നൗഫലിനെ തേടി കർഷക അവാർഡ്

    നൗ​ഫ​ൽ ബാ​ഖ​വി കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​യി​ൽ

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: പ​ള്ളി​സേ​വ​ന​ത്തി​നും മ​ത​പ്ര​ബോ​ധ​ന​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം കൃ​ഷി​യും ദി​ന​ച​ര്യ​യാ​ക്കി​യ മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​നെ തേ​ടി ഒ​ടു​വി​ൽ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പു​ര​സ്കാ​ര​വും. ക​ടു​വാ​മു​ഴി വാ​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് റ​ഹ്മ​ത്ത് ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാ​മാ​യ ത​ല​നാ​ട് മാ​ട്ട​യി​ൽ നൗ​ഫ​ൽ ബാ​ഖ​വി​യെ മി​ക​ച്ച സ​മ്മി​ശ്ര ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ത​ല​നാ​ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​താ​വ് ഹ​സ​ൻ​കു​ഞ്ഞി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച കൃ​ഷി​യു​ടെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും ത​ല​നാ​ടി​ന്‍റെ കാ​ർ​ഷി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​നഃ​സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​ണ് നൗ​ഫ​ൽ ബാ​ഖ​വി​യെ തി​ക​ഞ്ഞ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്.

    മ​ത​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ കൃ​ഷി​യും ജീ​വി​ത​വ്ര​ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന നൗ​ഫ​ൽ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത​തും സ്വ​ന്ത​വു​മാ​യ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ്​ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്തു​ പൊ​ന്ന്​ വി​ള​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഴ, ക​പ്പ, ചേ​ന, ചേ​മ്പ് എ​ന്നി​വ സ​മ്മി​ശ്ര​മാ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​ഞ്ചു നേ​രം ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം, മ​ദ്ര​സ അ​ധ്യാ​പ​നം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും ദി​വ​സ​വും അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൃ​ഷി​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ​ക്കാ​റി​ല്ല. ത​ല​നാ​ട് നി​ന്ന് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​ക്കും തി​രി​ച്ചും ദി​വ​സ​വും ര​ണ്ട് ത​വ​ണ വീ​തം 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കു സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ​ട​ക്കു​ന്നം, കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​മാ​മാ​യി ജോ​ലി നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴും കൃ​ഷി​ക്കാ​യി സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ​മ​യം വെ​റു​തെ പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ കൃ​ഷി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ക്കു​ന്ന ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​ഖ​വി​ക്ക് ആ​ത്മ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റേ​താ​ണ്. ന​ല്ല വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ണ്ടാ​യാ​ൽ സ​ന്തോ​ഷം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കും. ​

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​ര​മാ​യി എ​ഴു​താ​റു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നാ​യ ബാ​ഖ​വി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ്. വെ​ല്ലൂ​ർ ബാ​ക്കി​യാ​ത്ത് സാ​ലി​ഹാ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ബാ​ഖ​വി ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ നൗ​ഫ​ൽ അ​ഫ്ദ​ലു​ൽ ഉ​ല​മ ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

