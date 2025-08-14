Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    14 Aug 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 12:59 PM IST

    ഹരിപ്പാട്ട് ഹരിതഭൂമി ഒരുക്കിയ വാണി കർഷകതിലകം

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: പ്ര​കൃ​തി​യെ​യും മ​ണ്ണി​നെ​യും സ്നേ​ഹി​ച്ച് ജൈ​വ​കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ജീ​വി​തം ഉ​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച വാ​ണി​യെ തേ​ടി വീ​ണ്ടും പു​ര​സ്കാ​രം. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ 2024 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​തി​ല​ക പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് പാ​ല​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മ​ഠം വി. ​വാ​ണി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    16 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി. ​വാ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ വ​ർ​ധ​ന​വ് എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണ്. ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​നോ​ട് അ​ടു​ത്ത് നാ​ലേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് വാ​ണി ഒ​രു​ക്കി​യ കൃ​ഷി​യി​ട​വും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    നാ​ട​ൻ വി​ത്തു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, നാ​ട്ടു​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, നാ​ട​ൻ പ​ശു​ക്ക​ൾ, നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ,നാ​ട​ൻ കോ​ഴി, താ​റാ​വ്, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, കി​ഴ​ങ്ങു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, 12 ഇ​നം വാ​ഴ​ക​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വാ​ണി​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ടം.

    അ​പൂ​ർ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​ന​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ല​വ​റ കൂ​ടി​യാ​ണ് വാ​ണി​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ടം. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി ജൈ​വ ക​ല​വ​റ എ​ന്ന ഇ​ക്കോ ഷോ​പ്പ് ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ജൈ​വ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ്.

    രു​ചി​ര പ്ര​കൃ​തി ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ത്പ​ന്ന ശാ​ല, വാ​സു ജൈ​വാ​ങ്ക​ണം എ​ന്ന ചെ​റു​കി​ട നേ​ഴ്സ​റി ,ജൈ​വ കൃ​ഷി പാ​ഠ​ശാ​ല,ജൈ​വ​ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ, മൂ​ല്യ​വ​ർ​ദ്ധി​ത ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്പാ​ദ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ - സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ള​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് വാ​ണി​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2019-ൽ ​കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന യു​വ ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ണി​ക്ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​രോ​ജി​നി ദാ​മോ​ദ​ർ മി​ക​ച്ച ജൈ​വ​കൃ​ഷി​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല അ​ക്ഷ​യ ശ്രീ ​അ​വാ​ർ​ഡ്, സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​ന ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ൻ​റെ സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്കാ​രം, വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വ​ന​മി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​രം, ഞാ​റ്റു​വേ​ല പു​ര​സ്കാ​രം മൂ​ഴി​ക്കു​ളം ശാ​ല, മി​ക​ച്ച വ​നി​താ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ര​ഹ്ന അ​വാ​ർ​ഡ്,മി​ക​ച്ച സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​ർ​ഷ​ക​യ്ക്കു ള്ള (​സ​സ്യ​ജാ​ലം) പു​ര​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി വി​ജി​ത്തും ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ണി​ക്ക് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

