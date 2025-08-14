Begin typing your search above and press return to search.
    14 Aug 2025 12:29 PM IST
    14 Aug 2025 12:31 PM IST

    പഠനത്തോടൊപ്പം കൃഷിയും; വിഷ്ണു സഞ്ജയ് മികച്ച കലാലയവിദ്യാർഥി കർഷകൻ

    പഠനത്തോടൊപ്പം കൃഷിയും; വിഷ്ണു സഞ്ജയ് മികച്ച കലാലയവിദ്യാർഥി കർഷകൻ
    വി​ഷ്ണു സ​ഞ്ജ​യ്

    കൊ​ട്ടി​യം: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ക​ലാ​ല​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കൊ​ട്ടി​യം ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഷ്ണു സ​ഞ്ജ​യ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ കൊ​ല്ലം വെ​ളി​യം സ്വ​ദേ​ശി സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​യ വി​ഷ്ണു, പി​താ​വി​ന്‍റെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കൃ​ഷി​യെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​യ​ർ, വെ​ണ്ട, വ​ഴു​ത​ന, പാ​വ​ൽ, വെ​ള്ള​രി, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ എ​ന്നി​വ​യും കി​ഴ​ങ്ങ് വി​ള​ക​ളും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ ‘അ​ഗ്രി ടെ​ക് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. പ്രി​സി​ഷ​ൻ ഫാ​മി​ങ്, വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ങ്, ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നൂ​ത​ന കാ​ർ​ഷി​ക പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച പോ​ളി ഹൗ​സ് ഫാ​ർ​മി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ള​രി, മു​ള​ക്, പ​യ​ർ എ​ന്നീ വി​ള​ക​ളും കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്​

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി.​ഡി.​പി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം കാ​മ്പ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ഓ​പ​ൺ പ്രി​സി​ഷ​ൻ ഫാ​മി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ത​ക്കാ​ളി,പ​ച്ച​മു​ള​ക്, പ​യ​ർ വെ​ണ്ട,പാ​വ​ൽ,പ​ട​വ​ലം എ​ന്നി​വ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വി​ഷ്ണു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം കൃ​ഷി എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും വി​ധ​മു​ള്ള ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ വി​ഷ്ണു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​ഷ്ണു​വി​ന്റെ സ്വ​പ്നം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​താ​വ്​ ആ​ശ, അ​ഞ്ച​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഗ​വ. സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. അ​നി​യ​ൻ വൈ​ഷ്ണ​വ് ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി. ​സ​ന്ദീ​പ്, അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നീ​ഷ് ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

