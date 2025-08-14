Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    14 Aug 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 1:45 PM IST

    തേ​ൻ​കൃ​ഷി​യി​ൽ ഉ​മ​റ​ലി ഷി​ഹാ​ബിന്റെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ

    Bee Farmer Award
    തേ​നീ​ച്ച​ക്കൂ​ടു​മാ​യി ഉ​മ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ്

    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: തേ​ൻ​കൃ​ഷി​യി​ൽ ര​ചി​ച്ച വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത​ല അ​വാ​ർ​ഡ്​ എ​ട​പ്പ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന്. എ​ട​പ്പ​റ്റ​യി​ലെ പാ​തി​രി​ക്കോ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി തെ​ങ്ങും​തൊ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​മ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബാ​ണ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച തേ​നീ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​​ അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്. ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​ര​സ്​​കാ​രം.

    കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ തേ​നീ​ച്ച​ക​ളോ​ടും കൃ​ഷി​യോ​ടും താ​ൽ​പ​ര്യം തോ​ന്നി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ അ​ൽ സ​ബാ​ഹ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്വ​ന്തം ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ തേ​ൻ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യു​ന്ന സ്വ​പ്​​ന​തു​ല്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​വും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ല ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും തേ​ൻ പാ​ക്ക്​ ചെ​യ്​​തു ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്​​സ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മാ​യ ആ​മ​സോ​ൺ, ഫ്ലി​പ്​​കാ​ർ​ട്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    2024ൽ ​മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​​ന്റെ എ​ക്​​സ്​​പോ, 2023ൽ ​സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ക്​​സ്​​പോ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സ്​​റ്റാ​ളി​നു​ള്ള പു​ര​സ്​​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. എം.​ബി.​എ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ​ഉ​മ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബി​ന്​ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​വും തൊ​ഴി​ലും വി​നോ​ദ​വു​മെ​ല്ലാം തേ​നീ​ച്ച കൃ​ഷി​യാ​ണ്. സ്​​കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​കാ​ലം​​ മു​ത​ൽ ചെ​റി​യ തോ​തി​ൽ തേ​നീ​ച്ച​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. കോ​ള​ജ്​ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ശാ​സ്​​ത്രീ​യ​മാ​യി കൃ​ഷി​യെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

