    പരിമിതിയോട് പോരാടാൻ പലവഴികൾ തേടിയ മനുവിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ മികച്ച ഭിന്നശേഷി കർഷകനുള്ള അവാർഡ്

    പരിമിതിയോട് പോരാടാൻ പലവഴികൾ തേടിയ മനുവിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ മികച്ച ഭിന്നശേഷി കർഷകനുള്ള അവാർഡ്
    മ​നു​വും കു​ടും​ബ​വും കൃ​ഷി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    റാ​ന്നി: പ​രി​മി​തി​യോ​ട് പോ​രാ​ടാ​ൻ പ​ല​വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടി​യ മ​നു​വി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തി​ൽ ആ​ഹ്ളാ​ദം. റാ​ന്നി വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ അ​രീ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് തോ​മ​സ് എ​ന്ന മ​നു​വി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ന്‍റെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​നൊ​പ്പം 50000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ​രി​മി​തി​ക​ളോ​ടു പ​ല​വി​ധ കൃ​ഷി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​രു​താ​നാ​ണ് മ​നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​തു വി​ജ​യി​ച്ച​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം മ​നു​വി​ന്റെ ചി​രി​യി​ലു​ണ്ട്. ആ​റാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ര​യ്ക്കു താ​ഴേ​ക്കു ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. മു​തി​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേ​ക്കു തി​രി​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി കൃ​ഷി​യി​ട​മാ​ണു മ​നു​വി​ന്റെ ലോ​കം, സം​യോ​ജി​ത കൃ​ഷി​രീ​തി വി​ജ​യ​മ​ന്ത്ര​വും. ആ​റേ​ക്ക​റി​ലേ​റെ​യു​ള്ള തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക്, കാ​പ്പി, ജാ​തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണു മു​ഖ്യ​വി​ള​ക​ൾ. കൊ​ക്കോ, വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്, വി​വി​ധ​ത​രം മാ​വു​ക​ൾ, മാ​ങ്കോ​സ്‌​റ്റി​ൻ, വി​വി​ധ​ത​രം പ്ലാ​വു​ക​ൾ, റം​ബു​ട്ടാ​ൻ, ഏ​ലം, റ​ബ​ർ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​ലി​യ വ​രു മാ​ന​മാ​ർ​ഗം കോ​ഴി​വ​ള​ർ​ത്ത​ലാ​ണ്. ഹൈ​ബ്രി​ഡ് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കോ​ഴി​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​തി​മാ​സം ആ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ബ്രോ​യ്‌​ല​റ​ട​ക്കം കോ​ഴി​ക​ളെ​യാ​ണു മ​നു​വി​ന്റെ ഫാ​മി​ൽ നി​ന്ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ട്ട​ക്കോ​ഴി​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ന​ഴ്സ​റി​യും ഫാ​മി​ലു​ണ്ട്.

    പ​ശു, ആ​ട്, തേ​നീ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യെ വ​ള​ർ ത്തി​യും മ​നു വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ര്യ മി​നി​യു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ അ​നു, മി​യാ, എ​ബ​ൽ പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള​തി നാ​ൽ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങാ​ൻ ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മ​ല്ല. എ​ഴു​പ​ത്തി​യാ​റു വ​യ​സ്സു​ള്ള പി​താ​വ് എ.​വി. തോ​മ​സി​ന്‍റെ (രാ​ജു) സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച​ര​ക്കേ​റി​ലു​ള്ള കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വ​ഴി​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യ​ട​ക്കം ഒ​ട്ടേ​റെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​നു​വി​നു ല​ഭി ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൾ അ​നു​നേ​ഴ്സിം​ഗി​നു പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. മി​യ പ്ല​സ്ടു​വി​നും മ​ക​ൻ ഏ​ബ​ൽ ആ​റി​ലും. ഫോ​ൺ: 9249986188

