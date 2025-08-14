Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Success Stories
    Posted On
    14 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:21 PM IST

    ഹിറ്റാണ്​ ജോസഫിന്‍റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ

    State agriculture Award
    ജോ​സ​ഫ് പീ​ച്ച​നാ​ട്ട്

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന 20ൽ ​പ​രം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ടു​പി​ടിത്ത​മാ​ണ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജോ​സ​ഫ് പീ​ച്ച​നാ​ട്ടീ​നെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ഈ 75​കാ​ര​ൻ വി​വി​ധ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഡി​പ്ലോ​മ​യും ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക കൃ​ഷി​യി​ലും ഡ്രി​പ്പ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വാ​ട്ട​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ തേ​ൻ സം​സ്ക​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണം, വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് പ​ശു​വി​നെ ക​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണം, പോ​ട്ടി​ങ്ങ് മി​ശ്രി​തം കൊ​ണ്ട് ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണം, ജാ​തി​ക്ക, അ​ട​ക്ക ഡ്ര​യ​ർ, ബ​ഡ്ഡി​ങ്ങ്, പു​ല്ലു​വെ​ട്ടി ക​രി​യ​ർ, വീ​ണു​പോ​യ പ​ശു​വി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണം, ച​ക്ക മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, ചി​പ്സ്​ അ​രി​യു​ന്ന​തി​ന്, തേ​ങ്ങ പൊ​തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്, എം.​ജി, ഫി​ഷ​റീ​സ് -സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ: എ​ൽ​സ​മ്മ. മ​ക​ൾ: ടി​ഷു.

    Ernakulam News agricultural sector innovative ideas State Agriculture Award
