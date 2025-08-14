Begin typing your search above and press return to search.
    അഗ്രി ഡ്രോണുകൾ; ഫ്യൂസലേജ് ഇന്നവേഷൻസിന് മികവിന്‍റെ അംഗീകാരം

    കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തു​ന്ന ഫ്യൂ​സ​ലേ​ജ് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ദേ​വ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നും ദേ​വി​ക​യും 

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൃ​ത്യ​ത കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫ്യൂ​സ​ലേ​ജ് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ​സി​ന് മി​ക​ച്ച കാ​ർ​ഷി​ക സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് പു​ര​സ്കാ​രം. കേ​ര​ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് മി​ഷ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ മേ​ക്ക​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ലു​ള്ള ഡ്രോ​ൺ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ഫ്യൂ​സ​ലേ​ജ് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ​സ്. അ​ഗ്രി​ക്ക​ൾ​ച്ച​ർ ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച കാ​ർ​ഷി​ക സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ടീം ​വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഫി​യ ക്യു​ഡി10 എ​ന്ന സ്‌​പ്രേ​യി​ങ്ങ്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും കാ​ർ​ഷി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 30-40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ള​വു​യ​ർ​ത്താ​നും രാ​സ​കീ​ട​നാ​ശി​നി ഉ​പ​യോ​ഗം 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    2020ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ന​ബാ​ർ​ഡ്, റ​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ്, സെ​ൽ​കോ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ 2,500ല​ധി​കം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ ഡ്രോ​ൺ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. 2.5 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ സേ​വ​നം എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഫ്യൂ​സ​ലേ​ജ് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ​സ്, മേ​ക്ക് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    വി​ദ​ഗ്ധ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​രാ​യി കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മേ​ധാ​വി ബെ​റി​ൻ പ​ത്രോ​സ്, സീ​മെ​റ്റ് തൃ​ശൂ​ർ മേ​ധാ​വി സീ​മ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഗി​രി​ശ​ങ്ക​ർ ഗ​ണേ​ഷ്, ലീ​ഡി​ങ് അ​ന​ലി​സ്റ്റ് ഹേ​മ​ന്ത് മാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഫ്യു​സ​ലേ​ജി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 40ഓ​ളം പേ​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് 150 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ഉ​ള്ള​താ​യി ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ദേ​വ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

