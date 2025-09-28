Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agriculture
    28 Sept 2025 12:55 PM IST
    28 Sept 2025 12:55 PM IST

    എ.ഐ സാങ്കേതികതയിൽ കൃഷി; നെടുമങ്ങാട്ട്​ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ ഇനി സ്മാര്‍ട്ടാകും

    40 ക​ര്‍ഷ​ക​രാ​ണ് സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫാ​മി​ങ് രീ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്
    smart farming
    പ​ന​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫാ​മി​ങ് രീ​തി​യി​ലും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലും വാ​ഴ​ക്കു​ല

    വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൃ​ഷി കൂ​ടു​ത​ല്‍ ല​ളി​ത​വും ആ​യാ​സ​ര​ഹ​തി​വും ലാ​ഭ​ക​ര​വു​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫാ​മി​ങ്ങ് എ​ന്ന നൂ​ത​ന ആ​ശ​യം പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വി​ജ​യം ക​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    കി​ല​യു​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ മി​ഷ​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ​ന​വൂ​ര്‍, ആ​നാ​ട്, അ​രു​വി​ക്ക​ര, ക​ര​കു​ളം, വെ​മ്പാ​യം എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 40 ക​ര്‍ഷ​ക​രാ​ണ് മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ര്‍ത്ഥം സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫാ​മി​ങ് രീ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഓ​രോ ക​ര്‍ഷ​ക​നും ഓ​രോ സെ​ന്റ് വീ​തം ഭൂ​മി​യി​ല്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​ര്‍ഷി​ക​രീ​തി​യി​ലും സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫാ​മി​ങ് രീ​തി​യി​ലും ഒ​രേ​സ​മ​യം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ള​വു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫാ​മി​ങ്ങി​ൽ വി​ള​വു​ല്പാ​ദ​നം 200 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി രീ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​വാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ പ്ര​യ​ത്‌​നം പ​ര​മാ​വ​ധി ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച്, കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫാ​മി​ങ്ങ്. ഡാ​റ്റാ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് വ​ഴി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നും മി​ക​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​വാ​നും വാ​യു, മ​ണ്ണ്, ജ​ല മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കേ​ന്ദ്ര കി​ഴ​ങ്ങ് വി​ള ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ (സി.​റ്റി.​സി.​ആ​ര്‍.​ഐ) പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് വി.​എ​സ് സ​ന്തോ​ഷ് മി​ത്ര വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സോ​ളാ​റി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ-​ക്രോ​പ്പ് ഡി​വൈ​സും സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫെ​ര്‍ട്ടി​ഗേ​ഷ​ന്‍ ഡി​വൈ​സും.

    ഇ​തി​ൽ ഇ-​ക്രോ​പ്പ് ഡി​വൈ​സി​ലൂ​ടെ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ചു​റ്റ​ള​വി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കൃ​ഷി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ മി​ക​ച്ച നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, കൃ​ഷി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൂ​ല​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ള​വ്, പ​രി​പാ​ല​ന രീ​തി എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​വും. ഡ്രി​പ്പ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ സി​സ്റ്റ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫെ​ര്‍ട്ടി​ഗേ​ഷ​ന്‍ ഡി​വൈ​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക ബ്ലോ​ക്കി​ന് കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 98 വാ​ർ​ഡി​ലും ഈ ​കൃ​ഷി രീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി. ​അ​മ്പി​ളി പ​റ​ഞ്ഞു.

