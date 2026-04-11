ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ; വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പിനെ കാക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ; വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പിനെ കാക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കോഴിക്കോട്: കത്തുന്ന വേനലിൽ പച്ചക്കറി വിളകളും പൂച്ചെടികളും വാടിത്തളരുന്നത് കർഷകർക്കും വീട്ടമ്മമാർക്കും ഒരുപോലെ ആശങ്കയാകുന്നു. അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതോടെ മണ്ണ് വിണ്ടുകീറുന്നതും ഇലകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതും പതിവാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ച് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കൃഷിയെ സജീവമായി നിലനിർത്താം.
നനയ്ക്കുമ്പോൾ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക
ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം പുലർച്ചെയോ വൈകുന്നേരമോ ആണ്. വെയിൽ കടുക്കുന്ന സമയത്ത് നനയ്ക്കുന്നത് ജലം പെട്ടെന്ന് നീരാവിയായി പോകാൻ കാരണമാകും. ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ മാത്രം വെള്ളം തളിക്കാതെ, മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നനയ്ക്കുന്നത് വേരുകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകും. തുള്ളികളായി നനക്കുന്ന രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നത് വെള്ളം പാഴാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പുതയിടൽ പ്രധാനം
മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് പുതയിടൽ. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, വൈക്കോൽ, കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചെടികൾക്ക് ചുറ്റും പുതയിടുന്നത് മണ്ണിന്റെ താപനില കുറയ്ക്കാനും ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും. ഇത് കളകൾ വളരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപകരിക്കും.
തണലൊരുക്കാം
കടുത്ത വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് തണൽ വലകളോ തുണികളോ ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക തണൽ ഒരുക്കാം. വീടിന് തെക്ക് വശത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം വേണ്ടത്. ചട്ടികളിൽ വളർത്തുന്ന ചെടികളാണെങ്കിൽ അവ വെയിൽ കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ ചെടികളുടെ തണലിൽ ചെറിയ ചെടികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്.
മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും പരിപാലനവും
മണ്ണിൽ ജൈവവളങ്ങളോ കമ്പോസ്റ്റോ ചേർക്കുന്നത് ഈർപ്പം നിലനിർത്താനുള്ള മണ്ണിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചെടികളുടെ ഇലകൾ വാടുകയോ അഗ്രഭാഗം കരിയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉടൻ വരുത്തുകയും വേണം. വേനലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്രാദേശിക വിത്തിനങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തോട്ടത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register