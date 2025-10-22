Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agriculture
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:14 AM IST

    കനത്ത മഴ; റബർ കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ

    കനത്ത മഴ; റബർ കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ
    അ​ടി​മാ​ലി: മ​ല​യോ​ര​ത്ത് മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് തു​ട​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ റ​ബ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സ് അ​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ഒ​പ്പം കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റ​ബ​റി​ന് രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധി​ച്ച് ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ദു​രി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി വി​ല 180 മു​ത​ൽ 185 രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് 180 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും ടാ​പ്പി​ങ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മേ​യ് മാ​സം മു​ത​ൽ മ​ഴ പെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ സീ​സ​ൺ കാ​ല​ത്തും ടാ​പ്പി​ങ് മു​ട​ങ്ങി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും 211 രൂ​പ വ​രെ വി​ല കി​ട്ടി എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ന് നേ​ട്ട​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി മു​ത​ൽ നേ​ർ വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല വ​രെ ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കും വി​ധം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു മ​രം വെ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ രൂ​പ​യാ​ണ് കൂ​ലി. ഒ​രു വ​ർ​ഷം ഒ​രു മ​ര​ത്തി​നാ​യി ശ​രാ​ശ​രി 425 രൂ​പ കൂ​ലി​യി​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വു​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം 120 ദി​വ​സം വ​രെ​യാ​ണ് റ​ബ​ർ ടാ​പ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ത്ര​യും ദി​വ​സം ടാ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു റ​ബ​ർ മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 850 രൂ​പ മു​ത​ൽ 1000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ല ത​രം കൂ​ലി​ക​ൾ, രാ​സ​വ​ളം, കീ​ട​നാ​ശി​നി, തോ​ട്ടം വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ല്ലാം ചെ​ല​വു​ക​ളും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യും ഉ​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മേ​യാ​ണ് മ​ര​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഇ​ല കൊ​ഴി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്. പ​ട്ട​മ​ര​പ്പ്, ഇ​ല​പ്പു​ള്ളി, ത​ടി​യി​ൽ കു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വേ​ര് ചീ​യ​ൽ കൂ​ടി റ​ബ​ർ കൃ​ഷി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മാ​ത്രം ടാ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു പോ​ലും പ​ട്ട​മ​ര​പ്പ് ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ കാ​ട് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ കൂ​ലി ന​ൽ​ക​ണം. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ഇ​ത്ത​രം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഇ​തു​വ​രെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കൊ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​ക്കും പു​തി​യ​താ​യി ടാ​പ്പി​ങ് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു വ​രാ​ത്ത​തും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:adimaliRubber Farmers
