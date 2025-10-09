Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightനൂ​റ് ഏ​ക്ക​റി​ൽ...
    Agriculture
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:07 AM IST

    നൂ​റ് ഏ​ക്ക​റി​ൽ പൊ​ന്ന് വി​ള​യി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ​റാഫി

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള​ബാ​ങ്കി​ന്റെ മി​ക​ച്ച നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള സ​ഹ​കാ​രി ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​ക്ക്
    rafi and his family
    cancel
    camera_alt

    എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി​ തു​മ്പി​ടി​യി​ൽ പാ​ട്ട ഭൂ​മി​യി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന പാ​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യും കു​ടും​ബ​വും

    Listen to this Article

    എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി: കൃ​ഷി ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത നൂ​റ് ഏ​ക്ക​റി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ പൊ​ന്നു​വി​ള​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്റാ​ഫി. പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ സ​ന്ധ്യ വ​രെ നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണി​ൽ പൊ​ന്നു​വി​ള​യി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള സ​ഹ​കാ​രി ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി.

    13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി തു​മ്പി​ടി-​ക​രി​പ്പാ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​യി​ലൂ​ർ, വ​ട​വ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പാ​ട്ട​കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​യി​ലെ വ​രു​മാ​നം​കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി നി​ഷാ​നെ​യെ ഡോ​ക്ട​റാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ് റാ​ഫി​ക്ക് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. മ​ണ്ണി​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ച് നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് പ​റ​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി ന്റെ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​ള്ള ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ കെ. ​ബാ​ബു, എ. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗോ​പി കോ​ട്ട മു​റി​ക്ക​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യും ഭാ​ര്യ ഡോ. ​നി​ഷാ​ന​യും മ​ക്ക​ളാ​യ റി​ന, റി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalakkadFarmingRice cultivationAgricuture
    News Summary - Muhammad Rafi cultivates rice on one hundred acres
    Similar News
    Next Story
    X