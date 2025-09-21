Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agriculture
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:42 AM IST

    പശുവളർത്തലിലാണ്, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ

    ന​ല്ല​ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ബി​ദ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഫാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​
    പശുവളർത്തലിലാണ്, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ
    ത​ന്‍റെ ഫാ​മി​ൽ ആ​ബി​ദ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്ക്​ പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​നോ​ടാ​ണ് താ​ൽ​​പ​ര്യ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് വി​ജ​യി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി വി​ഴി​ക്കി​ത്തോ​ട് മേ​ച്ചേ​രി​ൽ ആ​ബി​ദ് ഷാ​ജ​ഹാ​നാ​ണ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ മേ​ഖ​ല ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ന​ല്ല​വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ച ആ​ബി​ദ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ഫാം ​ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി കൊ​ര​ട്ടി​യി​ൽ 32 സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ലം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി 15 പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും ഒ​പ്പം​കൂ​ട്ടി. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ഫാം ​വാ​ട​ക​സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി-​എ​രു​മേ​ലി റോ​ഡി​ലെ കൊ​ര​ട്ടി- വെ​ട്ടി​ക്കാ​പ്പ​ള്ളി റോ​ഡി​ലാ​ണ് ഫാം. ​ദി​നം​പ്ര​തി 160-200 ലി​റ്റ​ർ പാ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​രു​മേ​ലി-​മു​ണ്ട​ക്ക​യം റോ​ഡി​ലെ ച​ര​ള​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ന്തം ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ പാ​ൽ, തൈ​ര്, നെ​യ്യ്, ഇ​ത​ര പാ​ൽ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കും. ബാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന പാ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ന​ൽ​കും. ദി​വ​സ​വും പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലി​ന് പ​ശു​ക്ക​ളെ കു​ളി​പ്പി​ക്കും.

    ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ക​റ​വ. പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​റ​ക്കാ​നും കു​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​ല്ല്​ തി​ന്നു​വാ​നും വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​നും ആ​ധു​നി​ക​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് സം​ഗീ​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​നും ഫാം ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്, വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ്, ഖാ​ദി ബോ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ആ​ബി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജി ജ​ബ്ബാ​ർ, അ​ൻ​സ​ൽ​ന, ഭാ​ര്യ പാ​രി​സ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​ത്​ ഏ​റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്ക്​ എ​ന്താ പ​ശു​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട്​ മൃ​ഗ​സ്നേ​ഹ​വും വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​വു​മെ​ന്ന്​ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​റ​യും ഈ ​യു​വ ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ.

