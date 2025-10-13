Begin typing your search above and press return to search.
    റംബുട്ടാൻ കൃഷിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് കോട്ടപ്പുറം മഹല്ല് ജുമാമസ്ജിദ്

    മസ്ജിദ് വളപ്പിൽ 105 തൈ​ക​ളാ​ണ് വെ​ച്ച് പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: കോ​ട്ട​പ്പു​റം മ​ഹ​ല്ല് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് വ​ള​പ്പി​ൽ റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ തൈ​ക​ൾ വെ​ച്ച് പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ 105 തൈ​ക​ളാ​ണ് വെ​ച്ച് പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഹ​ല്ല് ഇ​മാം കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വഹി​ച്ചു.​ മ​ഹ​ല്ല് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് ടി.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ഹ​ല്ല് ഖ​ത്തീ​ബ് ഹാ​ഫി​ള് മു​ൻ​ഹീം വാ​ഫി, മു​ദ​രി​സ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ വ​ഹ​ബി, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​പി. ഹ​മി​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. ഈ​സ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ഹ​ല്ല് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ്മാ​രാ​യ എ​ൻ. കു​ഞ്ഞി​മ​ണി ഹാ​ജി, കെ. ​കു​ഞ്ഞു​ട്ടി ഹാ​ജി, കെ. ​അ​ബ്ദു റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​രാ​യ പി. ​സൈ​താ​ലി​കു​ട്ടി​ഹാ​ജി, കെ. ​ഷ​റ​ഫു​ദീ​ൻ, എ.​എ​സ്. കു​ഞ്ഞി​പ്പ, മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ദ്‌​റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, നാ​ട്ടു​കാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.


