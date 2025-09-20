Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agriculture
    date_range 20 Sept 2025 12:39 PM IST
    മലയോരത്തെ കമുകിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ മഹാളി രോഗം വ്യാപകം

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യാ​ണു രോ​ഗവ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്
    മലയോരത്തെ കമുകിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ മഹാളി രോഗം വ്യാപകം
    പേ​രാ​വൂ​ർ: ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​മു​കി​ൻ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഹാ​ളി രോ​ഗം വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യാ​ണു രോ​ഗ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. രോ​ഗം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഞെ​ട്ടി​ക​ൾ ചീ​ഞ്ഞ് അ​ട​ക്ക​ക​ൾ പാ​ക​മാ​കും മു​മ്പു​ത​ന്നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. പ​ക​ർ​ച്ച രോ​ഗ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു മ​ര​ത്തി​ൽ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചാ​ൽ മ​റ്റു മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​മീ​പ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും രോ​ഗം വ്യാ​പി ക്കും.

    ​തു​രി​ശും ചു​ണ്ണാ​മ്പും ചേ​ർ​ത്ത ബോ​ർ​ഡോ മി​ശ്രി​തം ത​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​വി​ധി. രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ട്ട അ​ട​ക്ക​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കും. രോ​ഗം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി മ​രു​ന്ന് ത​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ മ​ഴ​പെ​യ്യു​ന്ന​ത് മ​രു​ന്ന് തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക​മു​കി​ൻ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും രോ​ഗ​ബാ​ധ നി​മി​ത്തം പാ​ക​മാ​കാ​ത്ത അ​ട​ക്ക​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യാ​ണ്. കാ​യ്ക​ളി​ലും പൂ​വി​ലും വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലെ പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് രോ​ഗം ആ​ദ്യം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടുന്ന​ത്. ക്ര​മേ​ണ അ​ഴു​കി കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴും. ന​ല്ല വി​ല അ​ട​ക്ക​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ്, മ​ഹാ​ളി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​ത്.

    News Summary - disease affect arecanut farming
