ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നാരങ്ങ, പകരുന്നത് അസാധ്യ രുചിയും; കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിലും വളർത്താം ഈ വിദേശഫലം

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നാരങ്ങ, പകരുന്നത് അസാധ്യ രുചിയും; കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിലും വളർത്താം ഈ വിദേശഫലംtext_fields
മലയാളിക്ക് മാങ്കോസ്റ്റീനും റംബൂട്ടാനും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും, അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഫലമാണ് 'ബറാബ'. ക്ലൂസിയേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ വിദേശിപ്പഴം 'ലെമൺ ഡ്രോപ്പ് മാങ്കോസ്റ്റീൻ' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അൽപം പുളിയും മധുരവുമുള്ള ഇതിന്റെ തനത് രുചി കാരണം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ ഗാർഡനുകളിൽ ബറാബ ഇടംപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
എന്താണ് ബറാബയുടെ പ്രത്യേകതകൾ?
നെല്ലിക്കയോളം വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉരുണ്ട പഴങ്ങളാണ് ബറാബയുടേത്. പഴുക്കുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് നല്ല മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറമായിരിക്കും. പുറംതൊലി നീക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത മാംസളമായ പൾപ്പാണ് കഴിക്കുക. മാങ്കോസ്റ്റീന്റെ ഘടനയോട് സാമ്യമുള്ള ഇതിന് നേരിയ നാരങ്ങയുടെ പുളിയും മധുരവും കലർന്ന മികച്ചൊരു രുചിയാണുള്ളത്. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും ഏറെയാണ് ഈ പഴത്തിന്. വിറ്റാമിൻ സി, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ബറാബ. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ പഴം നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജ്യൂസ്, ജാം, ജെല്ലി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
അധികം ഉയരത്തിൽ വളരാത്ത ഒരു ചെറുസസ്യമാണിത് (ഏകദേശം 5-6 മീറ്റർ വരെ). ഭൂമിക്ക് ലംബമായി വളരുന്ന ശാഖകളും ഇടതൂർന്ന പച്ച ഇലകളും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു അലങ്കാരച്ചെടിയായും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ വളർത്താം. സാധാരണ ഗതിയിൽ നടീൽ കഴിഞ്ഞ് 2 മുതൽ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബറാബ കായ്ച്ചു തുടങ്ങും. വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇതിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ വളരുമോ..
അമേരിക്കൻ സന്തതിയാണെങ്കിലും ബറാബയ്ക്ക് കേരളത്തിലും വളരാൻ കഴിയും. മിക്ക കൃഷിപ്രേമികളും തങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ വിളയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളിൽ നന്നായി വളരുന്ന സസ്യമാണിത്. 20 മുതൽ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ഉള്ള കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ ബറാബയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്.
വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
- നന്നായി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ. ദിവസവും 6-8 മണിക്കൂർ എങ്കിലും വെയിൽ ലഭിക്കുന്നത് കായ്ഫലം കൂട്ടും.
- വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത, ജൈവസമൃദ്ധമായ ഏതു മണ്ണിലും ഇത് വളരും. വലിയ ചട്ടികളിലോ ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ പോലും ബറാബ വിജയകരമായി വളർത്താനും കായ്പ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
- കൃത്യമായ നനവ് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ വേരുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നഴ്സറികളിലെല്ലാം ഇന്ന് ബറാബയുടെ തൈകൾ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ പരിചരണം മാത്രം മതിയെന്നതും രോഗകീടബാധകൾ കുറവാണെന്നതും ഈ ചെടിയെ മലയാളി കർഷകർക്കും ഗാർഡൻ പ്രേമികൾക്കും പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നു. വിപണിയിൽ നല്ല വിലയുള്ളതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഇതൊരു മികച്ച വാണിജ്യ വിളയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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