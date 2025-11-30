Begin typing your search above and press return to search.
    സൈനുദ്ദീൻ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ തീർക്കുന്നത് ജൈവ വിസ്മയം

    50 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിലെത്തി
    സൈനുദ്ദീൻ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ തീർക്കുന്നത് ജൈവ വിസ്മയം
    സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ത​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ജൈ​വ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പ​ട്ട​ല​ങ്ങാ​ടി രാ​യം​മ​ര​യ്ക്കാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ. ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ള​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ആ​ധു​നി​ക കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ളി​ൽ പു​ത്ത​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ കൃ​ഷി​രീ​തി​യും തു​ള്ളി​ന​ന​യും തി​രി​ന​ന​യും മ​ണ്ണി​ല്ലാ കൃ​ഷി​യും ഇ​വി​ടെ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ൻ ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കൃ​ഷി​യ​റി​വു​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​ൻ ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​വി​ധ പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹം വി​ള​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ത്ര വി​ള​വു​ണ്ടാ​യാ​ലും കൃ​ഷി ചെ​യ്തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തൊ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹം വി​ൽ​ക്കാ​റി​ല്ല. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി പ​ങ്കി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. മ​ട്ടു​പ്പാ​വി​ൽ കോ​വ​യ്ക്ക, പ​യ​ർ, കൈ​പ്പ​ക്ക, ത​ക്കാ​ളി, ഡ്രാ​ഗ​ൺ ​ഫ്രൂട്ട് എ​ന്നി​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി വി​ള​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​വി​ധ​യി​നം പ​ച്ച​മു​ള​കു​ക​ളും തോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ സാ​യി​ദ്, സ​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യി സൈ​നു​ദ്ദീ​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള​ത്. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ഹൈ​ടെ​ക് ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യി സൈ​നു​ദ്ദീ​നെ മു​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​പി.​എം പ​ട്ട​ല​ങ്ങാ​ടി ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​നി​ട​യി​ലും കൃ​ഷി​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മെ​ന്നും അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞേ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങൂ എ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

