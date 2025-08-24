Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightപൂ കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 1:16 PM IST

    പൂ കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിച്ച് യുവാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    flower farming
    cancel
    camera_alt

    ഹ​രി​ലാ​ലി​ന്‍റെ പൂ​കൃ​ഷി

    ഇ​ര​വി​പു​രം: പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ പൂ ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഹ​രി​ലാ​ൽ എ​ന്ന യു​വാ​വ്.​മ​യ്യ​നാ​ട് കു​റ്റി​ക്കാ​ട് ലാ​ൽ​സ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ലാ​ലാ​ണ് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് എ​ടു​ത്ത ഒ​രേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ച്ച​ത്. ഓ​റ​ഞ്ച്, മ​ഞ്ഞ, വെ​ള്ള, എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് പൂ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണം പ​ടി​വാ​തി​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പൂ​ക്ക​ൾ എ​ല്ലാം വി​രി​ഞ്ഞു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കു​വാ​ൻ മ​യ്യ​നാ​ട് നി​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തും ഹ​രി​ലാ​ലി​നെ​യാ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഉ​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ വി​ല​കു​റ​ച്ചാ​ണ് ഹ​രി​ലാ​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൂ ​കൃ​ഷി കാ​ണാ​നും പൂ​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പൂ ​കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsAgriculture NewsFlower farmingLatest News
    News Summary - Young man writes success story in flower farming
    Similar News
    Next Story
    X