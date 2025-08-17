Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:59 PM IST

    ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ മാ​തൃ​ക​യൊ​രു​ക്കി യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ

    ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ മാ​തൃ​ക​യൊ​രു​ക്കി യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ
    നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി കൊ​ല്ലാ​ൻ​ഞ്ചേ​രി​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ക​ക്കാ​ട് വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് കൃ​ഷി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ 

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി: ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യെ പൊ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ക​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 39കാ​ര​നാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി കൊ​ല്ലാ​ൻ​ഞ്ചേ​രി. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തും മ​റ്റ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ ഹാ​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത ഒ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ വി​വി​ധ കൃ​ഷി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ചേ​മ്പ്, ചേ​ന, വാ​ഴ, കാ​ച്ചി​ൽ, മു​ള​ക്, ചീ​ര, മ​ധു​ര കി​ഴ​ങ്, വ​ഴു​ത​ന, വെ​ണ്ട, ചി​ര​ങ്ങ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​ത​രം കൃ​ഷി​ക​ളാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ജൈ​വ​രീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൃ​ഷി. ഒ.​സി. ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന ബാ​വ​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്തെ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും സാ​ഹ​യ​വും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, സു​ഹൃ​ത്ത് സ​ലിം വ​ട​ക്ക​ൻ, നാ​സ​ർ, കാ​വി​ൽ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​താ​വ് ബി​കു​ട്ടി, ഭാ​ര്യ സു​മ​യ്യ എ​ന്നി​വ​രും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. എ​ൻ.​സി.​പി നാ​ഷ​ണ​ലി​സ്റ്റ് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കൂ​ടി​യാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ലാ-​കാ​യി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നൗ​ഷാ​ദ് സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Local NewsAgriculture NewsMalappuram NewsLatest News
