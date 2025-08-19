Begin typing your search above and press return to search.
    Agri News
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 2:29 PM IST

    സബ്​സിഡി വാഗ്​ദാനത്തിലൊതുങ്ങി; ​യുവ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 17 യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യാ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്
    അ​ടൂ​ർ: ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വാ​ഗ്ദാ​നം വി​ശ്വ​സി​ച്ച് പ​ശു ഫാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ വെ​ട്ടി​ൽ. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡ​യ​റി യൂ​നി​റ്റ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​റി​യി​പ്പ്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ക്ഷീ​ര​ശ്രീ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 17 യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യാ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. 10 പ​ശു, ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ൻ​റ്, ക​റ​വ​യ​ന്ത്രം എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡ​യ​റി യൂ​നി​റ്റ്. ഇ​തി​ന്​ 11,60,000 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 4,60000 രൂ​പ സ​ബ്സി​ഡി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ട് 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ പ​ല​രും വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത്​ ഫാം ​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ത്തും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി. പി​ന്നാ​ലെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ്ര​കാ​രം പ​ശു​ക്ക​ളെ വാ​ങ്ങി മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ,​​ സ​ബ്സി​ഡി​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ദ്ധ​തി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു​​വെ​ന്ന അ​റി​യി​പ്പാ​ണ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2025-26ൽ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ശ്വ​തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ സ്കീ​മി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ ഉ​റ​പ്പ്​ ‘മ​റ​ന്ന’ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച ത​ങ്ങ​ൾ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ശ്വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​യു​വ ക​ർ​ഷ​ക. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ട്​ തു​ക കു​റ​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ്​ സ​ബ്സി​ഡി ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ​തെ​ന്ന് ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശാ​ലി​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:PathanamthittasubsidyCattle farmers
