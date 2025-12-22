Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:42 PM IST

    തണുപ്പ് കൂടി; കോഴികൾ ചാകുന്നു

    തണുപ്പ് കൂടി; കോഴികൾ ചാകുന്നു
    കോ​ട്ട​യം: ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ശ്വ​സ​ന ത​ട​സ്സ​വും വി​വി​ധ ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം മു​ട്ട​ക്കോ​ഴി​ക​ൾ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ന്നു. തീ​റ്റ​യും വെ​ള്ള​വും എ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ദ​ഹ​നം കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം വ​യ​ർ വീ​ർ​ത്ത് കോ​ഴി​ക​ൾ ചാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ദി​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    മ​രു​ന്ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി ഐ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Kottayam Newswinter seasonFarmersChickens
