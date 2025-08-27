Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightചെണ്ടുമല്ലിയിൽ ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:27 PM IST

    ചെണ്ടുമല്ലിയിൽ വിജയഗാഥയൊരുക്കി വിശ്വകർമ മഹാസഭ

    text_fields
    bookmark_border
    ചെണ്ടുമല്ലിയിൽ വിജയഗാഥയൊരുക്കി വിശ്വകർമ മഹാസഭ
    cancel

    ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്: അ​ഖി​ല കേ​ര​ള വി​ശ്വ​ക​ർ​മ മ​ഹാ​സ​ഭ ക​പ്ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യി​ൽ നൂ​റ് മേ​നി വി​ള​വ്. പ്ര​ദേ​ശം സം​ര​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പു​ല്ല് വ​ള​ർ​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി കി​ട​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഓ​ണ​ക്കാ​ലം ആ​സ​ന്ന​മാ​യ​തോ​ടെ പൂ​കൃ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ലോ​ചി​ച്ച​ത്.

    തൃ​ശൂ​രി​ലെ ന​ഴ്സ​റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​യും, ഓ​റ​ഞ്ചും നി​റ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യു​ടെ മു​ന്തി​യ ഇ​നം വി​ത്തു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി പൂ​കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്‍റേ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചു. കൃ​ഷി ഭ​വ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ളം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി. സ​ഭ​യി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ രം​ഗ​ത്ത് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജൂ​ണി​ൽ വി​ത്തു ന​ട്ട്​ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും​പൂ​ക്ക​ൾ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ 850ഓ​ളം പൂ​ക്ക​ളു​ണ്ട്. പൂ​കൃ​ഷി കാ​ണാ​ൻ ധാ​രാ​ളം പേ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത്​ സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ല​ത്തെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യു​ടെ ക​ന്നി കൃ​ഷി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ലും പൂ​കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ശ്വ​ക​ർ​മ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ത്പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും മ​റ്റ് കൃ​ഷി​ക​ളും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ശാ​ഖ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​ആ​ർ. സോ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ആ​ർ. മ​നേ​ഷ്, എം.​എ​ൻ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എം.​ബി. സി​ദ്ധാ​ർ​ത്ഥ​ൻ, സി.​കെ. സ​ന്തോ​ഷ്, ര​മ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഐ​ശ്വ​ര്യ സ​ജീ​വ​ൻ, സു​നി​ത, സ​ര​സ്വ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് മേ​ൽ നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsKochi newsFlower farmingLatest News
    News Summary - Vishwakarma Mahasabha creates a success story in flower farming
    Similar News
    Next Story
    X