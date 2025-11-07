Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 9:56 PM IST

    നവംബർ മാസം കൃഷി ചെയ്യേണ്ട പച്ചക്കറികൾ

    cauliflower
    Listen to this Article

    പച്ചക്കറി ചെടികളുടെ വളർച്ചയെയും വിളവിനെയും ഏറെ സഹായിക്കുന്ന മാസമാണ് നവംബർ. ഈ മാസം എന്തെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

    • കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ലത്യൂസ്, കാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് പോലെയുള്ള ശീതകാല പച്ചക്കറികൾക്കനുയോജ്യമാണ് ഈ മാസം. ഇവയെല്ലാം 2-3 മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
    • തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നന്നായി വളരുകയും വിളവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് നവംബർ.
    • വഴുതന നടാനും യോജിച്ച മാസമാണിത്. കുമ്മായമിട്ട് പുളിപ്പ് മാറ്റിയ മണ്ണിലായിരിക്കണം വഴുതന നടേണ്ടത്.
    • ഉള്ളി നടാനും മികച്ച സമയമാണിത്. അടിവളം ചേർത്ത മണ്ണിലായിരിക്കണം എന്നുമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.
    • വിവിധ തരം ചീരകളും നട്ടുവളർത്താൻ യോജിച്ച സമയമാണിത്.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:Novembervegetables farming
    News Summary - Vegetables to grow in November
