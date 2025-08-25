Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    25 Aug 2025 1:12 PM IST
    25 Aug 2025 1:12 PM IST

    ‘ഓണത്തിനൊരു മുറം പച്ചക്കറി’; ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ ഉപജ്ഞാതാവ്​

    ക​ണ്ടി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി.​സി. ഹ​രി​കു​മാ​റിന്‍റേതാണ്​ ആശയം
    മാ​ന്നാ​റി​ലെ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​സി. ഹ​രി​കു​മാ​റും കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റാ​യ ടി.​എ​സ്. പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​കൃ​ഷി ഇ​ട​ത്തി​ൽ

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ഒ​രു ഓ​ണ​ക്കാ​ലം​കൂ​ടി സ​മാ​ഗ​ത​മാ​ക​വെ ‘ഓ​ണ​ത്തി​നൊ​രു മു​റം പ​ച്ച​ക്ക​റി’ പ​ദ്ധ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ച കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ൽ. മാ​ന്നാ​ർ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ക​ണ്ടി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി.​സി. ഹ​രി​കു​മാ​റാ​ണ്​ ഈ ​ആ​ശ​യം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​ന്ത​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു മു​റം പ​ച്ച​ക്ക​റി​യെ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ക​ണ്ടി​യൂ​ർ പ​ന​മ്പി​ലാ​വി​ൽ തെ​ക്ക​ത്തി​ൽ പി.​സി. ഹ​രി​കു​മാ​ർ 2015ൽ ​മാ​ന്നാ​റി​ൽ അ​സി. കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രി​ക്കെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്​ ത​ന്റെ സ്വ​പ്നം സം​സ്ഥാ​ന​മൊ​ട്ടാ​കെ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി.

    2016ൽ ​തൃ​ശൂ​ർ ബാ​ന​ർ​ജി ക്ല​ബി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​വാ​ർ​ഷി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നേ​രി​ട്ട് കൈ​മാ​റി. 2017 മു​ത​ൽ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ‘ഓ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​മു​റം പ​ച്ച​ക്ക​റി’ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    അ​മ്മ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ക​ർ​ന്നു​കി​ട്ടി​യ കൃ​ഷി​ശീ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മ​ല്ല, ജീ​വി​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്​​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റാ​ണ് ഭാ​ര്യ ടി.​എ​സ്. പ്ര​തീ​ക്ഷ. ബം​ഗ​ളൂ​രു മോ​ളി​ക്കു​ല​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ​സി​ൽ സി​യ​ന്റി​ഫി​ക്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റാ​ണ് മ​ക​ൾ അ​ഞ്ജ​ലി, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ബി.​സി.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ആ​ദി​ത്യ​നും അ​ട​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ പ​ദ്ധ​തി​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ഓ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഷം പു​ര​ളാ​ത്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും മ​ട്ടു​പ്പാ​വി​ൽ ത​യാ​റാ​യി. ഇ​പ്പോ​ഴും ജോ​ലി​ക​ഴി​ഞ്ഞും അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

