Madhyamam
    22 Oct 2025 1:22 PM IST
    22 Oct 2025 1:22 PM IST

    കേ​ര​ഗ്രാ​മ​മാ​കാ​ന്‍ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്

    കേ​ര​ഗ്രാ​മ​മാ​കാ​ന്‍ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്
    പ​ട്ടാ​മ്പി: ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് നാ​ളി​കേ​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും കേ​ര ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ആ​ദാ​യം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന കേ​ര​ഗ്രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്നു.

    100 ഹെ​ക്ട​ര്‍ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​യി 17500 തെ​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. 25.67 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. എ​ല്ലാ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും നാ​ളി​കേ​ര സ​ർ​വേ​യും അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    തെ​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ത​ടം തു​റ​ക്ക​ല്‍, തെ​ങ്ങി​ന്‍ തോ​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ട​വി​ള കൃ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, ജൈ​വ പ​രി​പാ​ല​നം, ജ​ല​സേ​ച​ന സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ല്‍, തെ​ങ്ങ് ക​യ​റ്റ​യ​ന്ത്രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ല്‍, പു​തി​യ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, രോ​ഗ​കീ​ട നി​യ​ന്ത്ര​ണം, തെ​ങ്ങി​ന് മ​രു​ന്ന് ത​ളി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​കും. സം​യോ​ജി​ത പ​രി​ച​ര​ണം, ജ​ല​സേ​ച​ന സൗ​ക​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍, ജൈ​വ​വ​ള ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, തെ​ങ്ങ് ക​യ​റ്റ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

