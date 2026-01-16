Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 9:10 AM IST

    കാ​ലം തെ​റ്റി പെ​യ്ത മ​ഴ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി

    കാ​ലം തെ​റ്റി പെ​യ്ത മ​ഴ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി
    കുരുമുളക്

    ഇ​രി​ട്ടി: കാ​ലം തെ​റ്റി പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ കു​ട​ക് ക​ര്‍ഷ​ക​രെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ക്കി. മ​ഴ​യി​ല്‍ കു​തി​ര്‍ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കാ​പ്പി​യും കു​രു​മു​ള​കും. ഇ​രു​വി​ള​ക​ളും പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഉ​ണ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മ​ഴ​യെ​ത്തി​യ​ത്. വ​ലി​യ ക​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ണ​ക്കാ​നി​ട്ട നെ​ല്ലും കാ​പ്പി​കു​രു​വും കു​രു​മു​ള​കും മ​ഴ​യി​ല്‍ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യി. വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പാ​ക​മാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന കാ​പ്പി​ക്കു​രു പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ അ​ടി​ഞ്ഞു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്തെ മ​ഴ കു​ട​കി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​രേ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ബാ​ധി​ക്കു​ക മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ ഉ​ത്പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ വി​ല ക​ണ​ക്കാ​ക്കി പാ​ട്ടം എ​ടു​ക്കു​ക​യും പാ​ട്ട​ത്തു​ക​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം മു​ന്‍കൂ​റാ​യി തോ​ട്ടം ഉ​ട​മ​ക്ക് ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ​ല​രും ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റു ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ലോ​ണെ​ടു​ത്താ​ണ് കു​ട​കി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​യി​ല്‍ കു​തി​ര്‍ന്ന കാ​പ്പി​ക്കു​രു ക​റു​പ്പ​ടി​ക്കു​ക​യും മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ വി​ല കു​റ​യാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ വ​ലി​യ വ​രു​മാ​ന മാ​ർഗ​മാ​ണ് കാ​പ്പി. പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കാ​പ്പി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ ഉ​ണ​ക്ക​മെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ക്ക​ണം. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ചി​ക്മ​ഗ​ളൂ​രു, കൊ​ച്ചി, ഹാ​സ്സ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കാ​പ്പി​ക്കു​രു ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ 240 വ​രെ ഇ​തി​ന് വി​ല​യു​ണ്ട്.

